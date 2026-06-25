Lateral ex-Juventude reforça a Apafut na disputa da Divisão de Acesso

Pará defendeu o Juventude entre 2016 e 2018. Porthus Junior / Agencia RBS

A Apafut anunciou a contratação do experiente lateral-esquerdo Pará, 38 anos, ex-Juventude. O jogador irá reforçar a equipe na disputa da Divisão de Acesso 2026. A competição inicia no dia 2 de agosto.

Pará disputou o Gauchão deste ano pelo Monsoon e tem uma trajetória de conquistas e superação. O atleta soma mais de 100 partidas com a camisa do Juventude, onde conquistou o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016.

Pará atuou por três temporadas no Juventude. No Rio Grande do Sul, também atuou pelo Brasil-Pel em 2019. Além disso, jogou por clubes tradicionais como Avaí, América-MG, Bragantino e Joinville.

A Apafut já confirmou também o atacante Marcos Paulo, 31 anos, que recentemente esteve no Guarany de Bagé. O jogador já defendeu as cores do Esportivo, Brasil-Far, Pelotas, Caxias, Aimoré e Grêmio, entre outros.

O elenco treinado por Lucas Zanella inicia a preparação para a Divisão de Acesso na próxima quarta-feira (1º).

A competição

A Divisão de Acesso 2026 terá início em 2 de agosto, com uma primeira fase disputada em sistema de grupo único e turno único, no qual todas as equipes se enfrentam.

Ao fim desta etapa, os oito melhores avançam para o mata-mata, realizado em confrontos de ida e volta, com a vantagem de decidir em casa para quem tiver melhor campanha. Já os dois times de pior desempenho na fase classificatória acabarão rebaixados à Terceirona Gaúcha.