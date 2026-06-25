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Lateral ex-Juventude reforça a Apafut na disputa da Divisão de Acesso

Aos 38 anos, jogador voltará a atuar em Caxias do Sul. Equipe da Serra inicia a preparação para a competição na próxima quarta-feira (1º)

Eduardo Costa

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