Juventude volta a golear o Caxias e avança às semifinais do Gauchão Sub-20

O Juventude confirmou a superioridade, goleou de novo o Caxias, desta vez por 5 a 1, e está nas semifinais do Gauchão Sub-20. Na tarde deste domingo (7), no Alfredo Jaconi, Nicolas Begliardi, Nathan (duas vezes), Kauã Costa e Carlinhos marcaram para os donos da casa e Kaio descontou para o Grená em cobrança de pênalti.
Dono da melhor campanha na competição, o Ju vai enfrentar o São José na briga por vaga na decisão, com a partida de volta em Caxias do Sul. A outra semifinal terá o clássico Gre-Nal.
Após a vitória alviverde por 4 a 1 no jogo de ida, o jogo no Jaconi teve vantagem ampliada nos minutos inicias. Logo aos cinco, em bela troca de passes, Nico Begliari recebeu na área e deslocou o goleiro Pedrão em chute firme: 1 a 0 Ju.
Mesmo com o controle das ações e criando mais oportunidades, o Juventude abriu brecha e o Caxias igualou o placar. Na primeira chegada de maior perigo, aos 20 minutos, Kaio recebeu na área e foi derrubado por Kaynan. Pênalti que o próprio Kaio converteu: 1 a 1.
Porém, a tentativa de uma virada histórica para o Grená sucumbiu aos 30 minutos, quando o volante Goulart foi expulso após entrada violenta no adversário. O time de Filipe Dias aproveitou e chegou ao segundo gol aos 47 minutos. Carlinho fez bela jogada pela ponta esquerda e cruzou para Nathan cabecear: 2 a 1 Juventude.
No segundo tempo, o Papo ampliou na bola parada. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, Kaynan escorou e Kauã Costa completou para o gol: 3 a 1. A jogada se repetiu aos 20. Outro escanteio que encontrou Kaynan. O volante desviou para o meio e Nathan só teve o trabalho de escorar para fazer o quarto: 4 a 1.
Ainda deu tempo para o quinto. Aos 44, Carlinhos recebeu no lado esquerdo da área, driblou o marcador e bateu cruzado, sem chances para Pedrão: 5 a 1.