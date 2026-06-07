Esportes

Ca-Ju na base
Notícia

Juventude volta a golear o Caxias e avança às semifinais do Gauchão Sub-20

Equipe alviverde fez 5 a 1 no Alfredo Jaconi e continua com a melhor campanha da competição estadual

Maurício Reolon

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