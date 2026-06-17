Juventude vence o São Paulo e sai da lanterna no Brasileirão Sub-20

Papo está em 19º lugar. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude venceu o São Paulo, por 1 a 0 e mantém vivo o sonho da permanência. No CFAC, as equipes se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (17).

O lateral Marco Anthonio marcou o gol alviverde no primeiro tempo. Na etapa complementar, ambos os times ficaram com um a menos. O Papo teve Henzo expulso, mas o time segurou o placar e garantiu mais um triunfo.

Com a vitória, o Ju sai da lanterna e ocupa a 19ª colocação, com 12 pontos. A distância para o Grêmio, primeiro fora do Z-3, é de apenas um ponto.

Na próxima rodada, o time de Filipe Dias tem um confronto direto (conferir) com o Avaí. A partida inicia às 11h deste sábado (20), em Florianópolis.

No final da competição, os jaconeros ainda têm pela frente o Cuiabá, fora de casa, na terça-feira (23), e, na última rodada, recebe o Corinthians, no CT Alviverde, em confronto marcado para o dia 1º de julho.

O Juventude atuou com: Léo Agliardi; Marco Anthonio, Kauã Costa, Matheus Henrique e Henzo; Kaynan, Nicolas Begliardi e Eliseu (Beto); Carlinhos, Scatolin (Maiquel) e Nathan (Xande).

Últimas posições na tabela

15. Avaí — 15 pontos

16. Fortaleza — 14 pontos

17. Grêmio — 13 pontos

18. Cuiabá — 12 pontos — saldo -13

19. Juventude — 12 pontos — saldo -20

20. Criciúma — 11 pontos