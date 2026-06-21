Juventude vence o São Bernardo fora de casa e entra no G-4 da Série B do Brasileiro

Safira marcou o único gol da partida. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O Juventude precisava dar uma resposta fora de casa. E, diante de um adversário que iniciou a rodada na liderança, mostrou sua força. A equipe de Maurício Barbieri teve uma atuação segura e venceu o São Bernardo por 1 a 0, com gol de Alisson Safira, na tarde deste domingo (21), no Estádio Primeiro de Maio.

O duelo foi válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado em São Bernardo do Campo faz o Ju dar um salto na tabela, pulando para a quarta colocação, com 22 pontos.

A próxima partida do Verdão será no próximo domingo (28), às 16h, contra o Ceará, no Estádio Alfredo Jaconi.

Com a repetição do time titular que venceu a Ponte Preta, Maurício Barbieri manteve os volantes Luan Martins e Mandaca como alternativas no banco. E o começo de jogo foi de controle alviverde, sem que o São Bernardo pressionasse ou levasse perigo ofensivo.

Antes dos 10 minutos, MP teve duas chances de finalizar dentro da área, mas demorou para concluir as jogadas. O primeiro chute em direção ao gol foi dos paulistas, com Felipe Garcia, mas Jandrei fez a defesa sem dificuldades.

Mais presente no campo de ataque, o Ju conseguia, aos poucos, construir mais oportunidades. Aos 24, depois de um belo lançamento de Fábio Lima, MP finalizou e Alex Alves evitou o primeiro gol.

O time alviverde voltou a chegar aos 37, em chute cruzado de Alisson Safira, sem a direção da meta. Mesmo melhor em campo, os visitantes não conseguiram tirar o zero do placar.

SEGUNDO TEMPO

Com as duas equipes voltando sem mudanças, a segunda etapa começou com o São Bernardo levando perigo aos quatro minutos. Dudu Miraíma chutou e a bola saiu rente à trave. Aos sete, Echaporã tentou de longe e Jandrei defendeu sem problemas.

O Juventude não conseguia repetir o controle da etapa inicial. Com muitos erros de passes, apenas marcava o Bernô no seu campo de defesa. Aos 13 minutos, em bela troca de passes, Echaporã recebeu na área e chutou firme. Jandrei desviou e a bola bateu na trave antes de voltar para as mãos do goleiro.

Nas duas primeiras mudanças de Barbieri, Mandaca e Luan Martins entraram nas vagas de Raí Silva e Lucas Mineiro. E as trocas deram resultado imediato. Em contra-ataque puxado por Fábio Lima, Mandaca recebeu na meia direita e cruzou para Safira, que cabeceou no canto, sem chances para Alex Alves: 1 a 0 Juventude.

Na frente do placar, o time alviverde continuou mais perigoso. Aos 31 minutos, em falta frontal, Fábio Lima cobrou sobre a barreira e acertou a trave. Na reta final da partida, mesmo com a tentativa de pressão do adversário, o Ju confirmou a sua segunda vitória longe do Alfredo Jaconi na Série B. Além disso, derrubou uma invencibilidade de nove jogos do São Bernardo na competição.

FICHA TÉCNICA

Série B - 14ª rodada

São Bernardo x Juventude

Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo

São Bernardo

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Luizão, Augusto e Pará (Mário Sérgio, 45/2º); Foguinho (Hyoran, 32/2º) Dudu Miraíma e Romisson; Echaporã (Daniel Davi, 32/2º), Felipe Garcia (Pablo Diego, 45/2º) e Pedro Vitor (Lucas Rian, 3/2º). Técnico: Ricardo Catalá

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias (Gabriel Pinheiro, 23/2º) e Marcos Paulo; Aderlan (Allanzinho, 41/2º), Lucas Mineiro (Luan Martins, 16/2º), Raí Silva (Mandaca, 16/2º) e Diogo Barbosa; MP (Manu Castro, 23/2º), Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri