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Juventude vence o São Bernardo fora de casa e entra no G-4 da Série B do Brasileiro

Com gol de Alisson Safira, equipe alviverde derrotou o time que iniciou a rodada na liderança da competição nacional

Maurício Reolon

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