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Juventude vence o Avaí fora de casa e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro Sub-20

Equipe subiu para a 17ª posição, somando 15 pontos. Verdão terá duas rodadas para confirmar permanência na Primeira Divisão da categoria 

Maurício Reolon

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