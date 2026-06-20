Juventude vence o Avaí fora de casa e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro Sub-20

Time alviverde venceu a terceira seguida na briga contra o Z-3. Fabiano Rateke / Avaí, Divulgação

O Juventude conquistou a sua terceira vitória seguida no Brasileirão Sub-20. Neste sábado (20), em Florianópolis, a equipe do técnico Filipe Dias derrotou o Avaí, por 3 a 1, em partida válida pela antepenúltima rodada da fase de classificação.

O resultado tirou o Ju da zona de rebaixamento. Os gols alviverdes foram marcados por Scatolin, no primeiro tempo, Carlinhos e Nathan, na etapa final.

Com a vitória, a equipe alviverde pulou para 15 pontos e ultrapassou o Fortaleza e o próprio Avaí na tabela. Agora, ocupa a 17ª posição, a primeira fora do Z-3.

Os últimos jogos do Verdão no campeonato serão diante do Cuiabá, na terça-feira (23), fora de casa, e do Corinthians, no CFAC, em Caxias do Sul, em 1º de julho.

Classificação

15º) Grêmio, 16 pontos

16º) Cuiabá, 15 pontos, 4 vitórias e saldo -12

17º) Juventude, 15 pontos, 4 vitórias e saldo -18

18º) Avaí, 15 pontos, 3 vitórias

19º) Fortaleza, 14 pontos

20º) Criciúma, 11 pontos