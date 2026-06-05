Esportes

12ª rodada
Notícia

Juventude tenta voltar ao G-6 da Série B diante do Operário, em Curitiba

Colados na tabela de classificação com 16 pontos, equipes duelam na noite desta sexta-feira (5), no estádio Couto Pereira

Rafael Rinaldi

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