Juventude tenta voltar ao G-6 da Série B diante do Operário, em Curitiba

Meia Raí Silva tem se destacado nos últimos jogos do Verdão na competição. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

A principal incerteza do Juventude no começo da temporada tem se figurado numa das principais armas do time de Maurício Barbieri no Campeonato Brasileiro da Série B. O meia Raí Silva não pôde atuar no Campeonato Gaúcho pela existência de uma dúvida clínica quanto à situação do jogador, o que fez com que ele esperasse um pouco mais para vestir pela primeira vez a camisa do Verdão.

Agora já em plenas condições, o atleta é peça-chave na equipe que enfrenta o Operário-PR, nesta sexta-feira (5), às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 12ª rodada da competição.

Nos exames iniciais, durante a apresentação do elenco para a temporada, foi diagnosticada uma anomalia congênita no organismo do meio-campista. Raí só conseguiu estrear pelo Ju no dia 5 de março na vitória sobre o Guaporé-RO, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Desde então, Raí Silva se transformou em um dos coringas da equipe alviverde, pois ele pode atuar tanto como meia-atacante, caindo pelo lado direito ou centralizado, como de segundo volante. Função que vem desempenhando nos últimos jogos e que não o impede de ser decisivo na frente. O meia marcou dois gols nos últimos três compromissos do Ju na Série B.

Soma-se ainda às características do atleta uma arma determinante para furar as barreiras defensivas dos rivais: o arremate de fora da área. Foi dele o gol do empate com o Athletic, e o primeiro da goleada sobre o América-MG.

— Ficar do lado de fora era muito ruim, muito difícil. Queria estar dentro de campo e, graças a Deus, consegui voltar e fazer meu primeiro gol no Jaconi. É um momento bastante feliz para mim e creio também para a minha família — comemorou Raí Silva.

Na ausência de três atletas com status de titularidade no meio-campo alviverde — casos de Luan Martins, Mandaca e Pablo Roberto — a dobradinha Lucas Mineiro e Raí Silva tem se multiplicado em campo para entregar ao time o máximo de esforço e desempenho nos jogos.

— Jogando ali com o Lucas Mineiro, eu consigo atuar mais adiantado também, chegando perto da área pra finalizar, que é um ponto forte meu — confirmou Raí.

Superação para driblar ausências

Na última rodada, oito atletas do elenco do Ju não estiveram em condições clínicas de enfrentar o América-MG. Este tem sido o maior desafio para a equipe de Maurício Barbieri: superar o número de desfalques.

Mas o momento também é reconciliações. Como a que teve o centroavante Alisson Safira. Ele não balançava as redes desde de janeiro, mas voltou a marcar na última partida depois que Alan Kardec deixou o gramado com dores na virilha. O que pode ser uma virada de chave em meio às oportunidades que surgem num grupo bastante desfalcado.

— O Safira é um jogador importante, por mais que ele estivesse passando por uma má fase, ele nunca deixou de trabalhar da mesma forma. Foi coroado com o gol, a gente está com muito desfalques e esses jogadores são importantes para conseguirmos o acesso — lembrou Raí Silva.

Contra o Operário, os três pontos fora de casa deixarão o Juventude no G-6 da Série B, ao menos até o complemento da rodada que se estenderá até a quarta-feira (10). As duas equipes iniciam a partida coladas na tabela de classificação, com 16 pontos.