Juventude tem desfalque importante para o jogo contra o São Bernardo

Alan Kardec para por tempo indeterminado. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Não será diante do São Bernardo o retorno do centroavante Alan Kardec ao time do Juventude. O jogador que, conforme o clube, havia sido preservado da partida diante da Ponte Preta por apresentar desgaste muscular nos treinamentos, teve constatada uma lesão de grau 2 na coxa após passar por exames durante esta semana. Ele para por tempo indeterminado.

Kardec não vivia um grande momento na equipe, onde marcou apenas duas vezes e não balança as redes desde a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no dia 11 de abril, sobre o Goiás. Mesmo com a seca, seu substituto natural, Alisson Safira, ainda não convenceu dentro de campo, onde anotou também dois gols na temporada. Além disso, em sua última apresentação, quando substituiu o camisa 9 contra os paulistas, Safira desperdiçou um pênalti que poderia ter sido essencial para sua virada de chave junto ao torcedor.

A ausência de Kardec é lamentada por sua experiência aliada à volta de peças no meio-campo que poderiam abastecê-lo melhor na frente, como Luan e Mandaca.

Além do camisa 9, o zagueiro Marcos Paulo era a outra dúvida para a partida de domingo (21). O defensor saiu de campo diante da Ponte Preta sentindo um desconforto muscular. Mas ele voltou aos treinos nesta quinta. Se não pudesse atuar, Gabriel Pinheiro iria substituí-lo.