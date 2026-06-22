Juventude tem confronto direto com o Cuiabá contra o rebaixamento no Brasileirão Sub-20

Carlinhos marcou um dos gols da vitória no sábado (20), contra o Avaí. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude tem duas batalhas finais para permanecer na Série A do Brasileirão Sub-20. A primeira delas, acontece nesta terça-feira (23). Pela penúltima rodada, o Alviverde enfrenta o Cuiabá, no CT Manoel Dresch. O duelo inicia às 16h.

As equipes chegam de vitórias. Fora de casa, o Ju venceu o Avaí, por 3 a 1, e o Dourado derrotou o Criciúma, por 2 a 1. Os resultados motivaram as equipes, que saíram do Z-3 e agora têm um confronto direto para permanecer na Elite.

O Juventude é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos. Com essa pontuação também está o Cuiabá, que vence no saldo de gols. O Avaí, primeiro dentro do Z-3, perde no número de vitórias.

Na última rodada do Nacional, o Ju enfrentará o Corinthians, no CT Alviverde. O confronto acontece no dia 1º de julho, às 15h.

Classificação: