Juventude recebe o São Paulo pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20

A matemática permite sonhar. Assim é o pensamento da equipe sub-20 do Juventude, na campanha do Brasileirão. Pela 16ª rodada, o Ju enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (17). O confronto inicia às 15h, no CT Alviverde.
Na tabela, o Verdão ocupa a lanterna, com nove pontos, vindos de duas vitórias e três empates. Já os paulistas estão em 13º, com 18.
O time tem mais quatro jogos para lutar pela permanência e espera que a boa campanha no Gauchão auxilie na recuperação no Nacional. O Alviverde vem de goleadas sobre o Caxias e agora disputa uma vaga na final do Estadual com o São José. O jogo de ida terminou em 1 a 1, no Passo D'Areia, no último sábado (13).
Na última rodada, o time de Filipe Dias venceu após três meses de jejum e ganhou forças para a reta final do torneio. De virada, o Papo derrotou o Bahia por 3 a 1. O Tricolor, por sua vez, vem de revés para o Bragantino, por 2 a 0.
Na sequência, após o duelo com o São Paulo, o Ju enfrenta o Avaí, em Florianópolis, no domingo (20), às 11h. Depois, encara o Cuiabá, fora de casa, e volta para Caxias do Sul para encarar o Corinthians, na rodada final.