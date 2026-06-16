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Juventude recebe o São Paulo pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20

Jaconeros precisam vencer para manter viva a chance de permanência. Confronto inicia às 15h desta quarta-feira (17)

Camila Corso

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