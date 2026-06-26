Juventude recebe o São José na luta por vaga na final do Gauchão Sub-20

Ju tem apenas uma derrota em 10 jogos. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude sub-20 segue com duelos decisivos na temporada e o deste final de semana é pelo Gauchão. No jogo de volta da semifinal, o Alviverde enfrenta o São José, na briga por sua vaga na decisão do título. O confronto inicia às 14h deste domingo (28), no CFAC Juventude.

A partida de ida, no Passo D'Areia, terminou em 1 a 1. O treinador Filipe Dias destacou a importância de manter o foco e preparação na reta final das competições, para garantir um resultado positivo.

— Sabemos que esse confronto está aberto. O jogo de volta vai ser igual ao da ida, muito equilibrado e onde o erro pode custar muito caro. Jogar em casa não nos dá conforto, porque é um confronto eliminatório, que vale vaga na final. O que nos importa é estar concentrado para que nossa performance nos coloque na final do campeonato — ressaltou o técnico.

Como o primeiro jogo terminou igual para os dois lados, o resultado da volta é objetivo. Quem ganhar avança e quem perder vai para casa. Um novo empate faz com que Papo e Zeca definam o finalista nos pênaltis.

No Brasileirão, a batalha final acontece na quarta-feira (1º). Pela última rodada, o Juventude enfrenta o Corinthians, em casa, a partir das 15h. Uma vitória simples salva o Papo do rebaixamento, independente de resultados paralelos.

Adversário sai do Gre-Nal

O primeiro finalista do Gauchão Sub-20 será definido já no sábado (27) de manhã. Às 11h, Grêmio e Inter se enfrentam no outro confronto da semifinal. O clássico acontece na Morada dos Quero-Queros.