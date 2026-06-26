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Juventude recebe o São José na luta por vaga na final do Gauchão Sub-20

Após empate em 1 a 1 na ida, equipes se enfrentam neste domingo (28), às 14h, no CT Alviverde

Camila Corso

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