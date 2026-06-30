Juventude recebe o Corinthians em decisão por permanência no Brasileirão Sub-20

Uma vitória simples salva o Alviverde. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude tem dois duelos difíceis nesta quarta-feira (1º), pelo Brasileirão Sub-20. O primeiro é contra o Corinthians, e o segundo é contra si mesmo. Na última rodada do torneio, o Papo depende apenas de si para escapar do rebaixamento à segunda divisão. O confronto inicia às 15h, no CT Alviverde.

O Ju é o primeiro time fora do Z-3, com 15 pontos. Uma vitória simples salva os gaúchos do rebaixamento, independentemente de outros resultados.

Do outro lado da tabela, o Timão também se obriga a vencer para se classificar às oitavas de final, sem depender de resultados paralelos. O Corinthians é 8º colocado, com 29 pontos.

As equipes vêm de confrontos diretos. Os jaconeros perderam a chance de garantir a vaga na elite ao perder para o Cuiabá, por 2 a 0, fora de casa. Já o time paulista empatou em 2 a 2 com o Flamengo, na briga por uma vaga no G-8.

Resultados para permanência alviverde na Série A:

Vitória do Juventude:

Garante a permanência sem depender de qualquer outro resultado.

Empate do Juventude:

Avaí, Criciúma e Fortaleza não podem vencer.

Derrota do Juventude:

Avaí e Criciúma não podem pontuar; Fortaleza não pode vencer.

Últimas posições na tabela:

17º) Juventude — 15 pontos — 4 vitórias — saldo -20

18º) Avaí — 15 pontos — 3 vitórias — saldo -19

19º) Criciúma — 14 pontos — 4 vitórias — saldo -17