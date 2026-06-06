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Juventude recebe o Caxias com vantagem larga nas quartas de final do Gauchão Sub-20

Papo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e recebe o Grená pelo returno nesta domingo (7), às 15h, no Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

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