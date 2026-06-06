Juventude recebe o Caxias com vantagem larga nas quartas de final do Gauchão Sub-20

Jovens se enfrentaram no Centenário na última segunda-feira (1). Moisés Trindade / Divulgação

O clássico Ca-Ju vai ser com emoção. Pelo jogo de volta das quartas de final, o Juventude recebe o Caxias no Estádio Alfredo Jaconi, neste domingo (7). A partida inicia às 15h.

O Ju vai com a vantagem, mas o Grená não medirá forças para buscar o placar. No Estádio Centenário, o mandante saiu na frente, mas o time de Filipe Dias virou e venceu por 4 a 1.

— É natural que o ser humano relaxe com um resultado emblemático, mas temos nossos objetivos internos. Queremos chegar com duas vitórias em dois jogos ou passando sufoco na segunda partida? Isso nos deixa alerta para trabalhar firme e busque uma nova vitória. O jogo não é decidido só na fala, mas temos os componentes para manter a corda esticada — disse Filipe, em entrevista ao Show dos Esportes.

Já o técnico do Caxias, Douglas Teixeira, precisa buscar formas de trabalhar o psicológico dos jovens, para focar no jogo e ser mais efetivo nas finalizações para conquistar a vaga na semifinal.

— Dentro das ações do jogo fomos bem, tanto que saímos na frente no placar. Mas, em alguns descuidos nossos, eles foram mais felizes nas finalizações. Não desejávamos esse placar, mas sabemos que no futebol nada está perdido. [...] Sabemos que a vantagem é elástica, mas já vimos muitas viradas no futebol, por isso ele é tão apaixonante. Nada é impossível — falou o comandante grená.

Para os torcedores que quiserem acompanhar o duelo, o ingresso é a doação de 2kg de alimento não perecíveis, exceto sal. Os jaconeros entram pela Estação Jaconera e o adepto grená acessa o estádio pelo Portão 5.

A partida também terá transmissão ao vivo da TV Papo, pelo Youtube do Juventude.