Juventude recebe a Ponte Preta e tenta se reaproximar do G-6 na Série B

Zagueiro Rodrigo Sam durante preparação alviverde para o duelo com a Ponte Preta. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Um jogo de Copa do Mundo para o Juventude. Com apenas uma vitória nos últimos seis confrontos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Verdão enfrenta a desesperada Ponte Preta, neste domingo (14), às 11h, no Alfredo Jaconi.

E diante da vice-lanterna, o time de Maurício Barbieri não quer se distanciar do G-6. A diferença está em quatro pontos para o sexto colocado e uma vitória traria esperança de que o sonho do acesso seja realidade e não apenas fique no discurso.

— O que a gente diz internamente é que não se ganha fácil, mas é jogo onde a gente vai ter que fazer os três pontos. Vamos ter que achar caminhos para poder efetivar, concluir as chances em gol para sairmos com a vitória — admitiu o diretor de futebol do Ju, Almir Adami, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A falta da efetividade do terceiro pior ataque da competição tem sido motivo de muita conversa e de trabalho durante a semana de preparação até este novo desafio. Algo que mexeu com os brios dos atletas alviverdes.

— O que a gente vê é a indignação de todos, a indignação dos próprios atletas pelas situações e pelos jogos que o Juventude tem feito; jogos interessantes e bons, alguns com uma quantidade grande de situações de gol e não efetivadas, e em outros com situações menores, mas mesmo assim situações claras de gol. E isso tem incomodado — revelou o dirigente alviverde.

Com média inferior a um gol por partida — foram 10 nas primeiras 12 rodadas — o ataque do Ju precisa repetir o aproveitamento que teve diante do lanterna América-MG, num cenário parecido com o da Ponte Preta neste fim de semana, para voltar a vencer na competição.

— Afeta um pouquinho a confiança dos atletas e eles acabam, terminam o jogo e já querem entrar em campo no desafio seguinte pra poder dar essa resposta pra eles mesmo, pro Juventude e pro nosso torcedor — completou Adami.

Adversário em crise e de novo comando

Márcio Zanardi chegou para assumir a Ponte Preta a partir do duelo deste domingo no Alfredo Jaconi. Mas a missão da equipe de Campinas é duplamente complicada: reverter um cenário que se encaminha para o rebaixamento dentro de campo e conviver com a dificuldade financeira do clube fora dele.

Boa parte do elenco não recebeu salários em 2026. O auxiliar Edson Boaro, que comandou a Macaca interinamente nos últimos jogos, pediu demissão após ficar 15 meses sem receber.

Em meio a esta turbulência, o Juventude quer voltar a vencer a Ponte depois de seis anos. A última vitória, em Caxias do Sul, ocorreu pela Série B de 2020: 2 a 1, pela 32ª rodada, com gols dos atacantes Rogério e Rafael Grampola para a equipe caxiense, que manteve-se firme na luta pelo acesso, alcançado ao final daquela edição.

E diante de um horário não habitual e em clima de Copa do Mundo, o Verdão quer dar novas alegrias ao torcedor e fazer deste domingo, um recomeço dentro da Série B.

— Não é o horário normal e ideal pro futebol, pros atletas, agora pra nós torcedores é um horário bom, tu vais lá às 11 horas, assiste o jogo, depois vai com a família almoçar, faz um churrasquinho esperando a amis um jogo da Copa — completou Adami.