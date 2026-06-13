Esportes

13ª rodada
Notícia

Juventude recebe a Ponte Preta e tenta se reaproximar do G-6 na Série B

Com uma vitória nas últimas seis partidas, Verdão ficou mais distante do pelotão da frente e tem a chance, diante da vice-lanterna da competição, de voltar a somar pontos importantes para subir na tabela

Rafael Rinaldi

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