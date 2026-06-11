Juventude pode ter até quatro novidades no elenco para o duelo contra a Ponte Preta

Mandaca deve voltar ao time contra a Ponte Preta. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Após a derrota para o Operário-PR, o técnico Maurício Barbieri admitiu publicamente que algumas peças que estavam ausentes no elenco do Juventude por conta de lesões estavam fazendo falta na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E a boa notícia para a partida contra a Ponte Preta, no domingo (14), pela 13ª rodada, é que até quatro atletas podem voltar a ser relacionados pelo treinador.

Nas atividades realizadas entre quarta e quinta-feira, Luan, Mandaca e MP voltaram a treinar com bola. Os dois primeiros estavam fazendo apenas trabalhos na transição física nos últimos dias, em recuperação de lesões. Luan teve problemas no menisco, enquanto Mandaca no tornozelo. Os meio-campistas não atuam desde a classificação sobre o São Paulo, na Copa do Brasil, no dia 13 de maio.

Já o atacante MP foi preservado dos últimos dois jogos do Verdão na Série B e, após ser avaliado diariamente, foi liberado para treinar com o grupo novamente.

Provável alteração tática

A tendência é de que o time de Maurício Barbieri tenha modificação do meio pra frente, com a saída de um dos atacantes para a entrada de um meia. Afinal, o Ju tem o terceiro pior ataque da competição e, a entrada de um meio-campista, adiantando Raí Silva para sua função original, na armação, deve ser a escolha do técnico alviverde.

Sendo assim, o Ju se encaminha para o duelo com a Ponte Preta tendo: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Mandaca (Luan), Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec.

O lateral-esquerdo Patryck Lanza também poderá ficar à disposição para este confronto. Mas como ele não atua há quase quatro meses, sua volta à equipe será gradual.