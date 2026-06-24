Juventude perde posições com o fechamento da 14ª rodada da Série B

Time do atacante MP encerrou a rodada em 6º na tabela. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

A vitória sobre o São Bernardo, fora de casa, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro é daquelas vitórias emblemáticas do Juventude na competição. Diante de uma das equipes do pelotão de cima da tabela, o Verdão fez 1 a 0, com gol de Alisson Safira e terminou o domingo (21), na quarta colocação. Mas com o complemento da rodada, o Alviverde caiu duas posições.

Na segunda-feira (22), o Novorizontino bateu a Ponte Preta em Campinas, por 2 a 0, e chegou aos 24 pontos, dois a mais do que o time de Maurício Barbieri.

Já na terça (23) foi a vez do Criciúma vencer outra equipe da zona de rebaixamento, o América-MG, por 1 a 0. Os catarinenses também chegaram aos 24 pontos e ultrapassaram o Ju.

A boa notícia é que o Verdão encerrou a rodada no G-6 e, diante do Ceará, n domingo (28), em Caxias do Sul, poderá alcançar até mesmo o 3º lugar em caso de vitória.