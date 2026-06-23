Juventude perde para o  Cuiabá e definirá permanência na última rodada do Brasileirão Sub-20

A sequência de três jogos de invencibilidade do Juventude terminou. Na penúltima rodada do Brasileirão Sub-20, a equipe foi derrotada pelo Cuiabá, por 2 a 0, em um confronto direto contra o rebaixamento. O duelo ocorreu no CT Manuel Dresch, nesta terça-feira (23).
Com o revés, o Ju permanece na 17ª colocação, com 15 pontos. O clube acumula quatro vitórias e três empates. O time de Filipe Dias torce por uma derrota do Avaí, no confronto com o Atheltico-PR, para não cair posições e entrar no Z-3. A partida ocorre nesta quarta-feira (24), às 11h.
A rodada final acontece na quarta-feira, 1º de julho, às 15h. O Ju enfrenta o Corinthians, no CFAC, em Caxias do Sul. Uma vitória, somada a resultados paralelos, pode garantir a permanência na primeira divisão.
Quem queria mais?
O início de jogo foi equilibrado, mas nenhuma das equipes conseguia achar alternativas para chegar ao gol.
Aos 44 minutos, a primeira chance do Ju. Nathan carregou até o campo de ataque e tentou o chute de longe, mas a bola foi para fora.
Porém, com quatro minutos, Ayiran cruzou na área e Gustavo subiu sozinho e, de cabeça, abriu o placar para o Dourado.
Aos 15, em cobrança de falta na entrada da área, Scatolin colocou a bola no travessão. No rebote, Carlinhos cabeceou para grande defesa do goleiro Pedro Melo. Na sequência, Begliardi colocou por cima do gol.
No famoso quem não faz, leva. Na jogada seguinte, Ayiran levantou a bola na área e Lorenzo apareceu sozinho para ampliar.
O Juventude atuou com: Leo Agliardi; Marco Anthonio (Alexandre), Kauã Costa, Matheus Henrique e Henzo (Beto); Kaynan (Xande), Nicolas Begliardi e Eliseu (Yarlei); Carlinhos (Wictor), Scatolin e Nathan.