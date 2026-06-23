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Juventude perde para o  Cuiabá e definirá permanência na última rodada do Brasileirão Sub-20

Após derrota por 2 a 0, Alviverde encerra sequência positiva de três jogos e briga contra o rebaixamento na última rodada

Camila Corso

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