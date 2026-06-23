Juventude inicia preparação para duelo com o Ceará e reservas goleiam Hercílio Luz em jogo-treino

Ray Breno (D) marcou dois gols no jogo-treino com os catarinenses. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

No G-6 do campeonato Brasileiro da Série B, após a vitória sobre o São Bernardo, o Juventude iniciou nesta terça-feira (23), a preparação para o confronto com o Ceará, pela 15ª rodada.

Os atletas considerados titulares na equipe comandada por Maurício Barbieri fizeram um trabalho regenerativo. A tarde serviu para o treinador observar os demais jogadores do elenco em jogo-treino diante do Hercílio Luz, no CT alviverde.

A atividade terminou em 7 a 1 para o Verdão, com destaque para os atacantes Allanzinho e Ray Breno, cada um com dois gols marcados. Titi, Léo Índio e Hiago (da equipe sub-20) completaram o escore.

O Ju iniciou no mesmo esquema 3-5-2 utilizado por Barbieri na Série B, tendo: Pedro Rocha; Gabriel Pinheiro, Bernardo e Titi; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca e Patryck Lanza; Wadson, Ray Breno e Manuel Castro.