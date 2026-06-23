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Juventude inicia preparação para duelo com o Ceará e reservas goleiam Hercílio Luz em jogo-treino

A tarde desta terça-feira (23) serviu para o técnico Maurício Barbieri observar o grupo de atletas em teste realizado no CT do clube

Rafael Rinaldi

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