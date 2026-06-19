Juventude fecha com atacante que estava afastado por doping

Léo Jabá não atua a mais de um ano no futebol profissional. PAOK / Divulgação

O Juventude está atento ao mercado para a sequência da Série B do Brasileirão 2026. O clube irá anunciar em breve o atacante Léo Jabá, 27 anos. O atleta já está em Caxias do Sul e treina no Centro de Treinamentos do Verdão. Contudo, ele deve jogar somente no mês de agosto quando ficará livre de uma suspensão por doping.

No começo da temporada de 2025, o atleta revelado pelo Corinthians testou positivo para duas substâncias depois do jogo contra o São Bernardo, válido oitava rodada do Campeonato Paulista.

As substâncias encontradas no jogador pela comissão antidopagem foram a norandrosterna e noretiocolanolona, consideradas esteroides anabolizantes.

O jogador pegou quatro anos de suspensão, mas a sua defesa entrou com pedido de revisão de pena, que já foi definida. Assim, a punição será reduzida e ele ficará à disposição.

O atleta não joga desde 1º de março de 2025, quando defendeu o São Bernardo diante do Palmeiras pelo Paulistão. Ele vivia uma boa fase no time paulista quando sofreu a suspensão. O atacante acumulava quatro gols em 11 jogos. Na temporada anterior, ele também passou por Portugal, no Estrela Amadora. Em 33 jogos pelo time português, o atleta fez cinco gols e seis assistências.

Léo Jabá também vestiu a camsisa do PAOK da Grécia, onde foi campeão da Liga Grega e da Copa da Grécia. Foram quatro temporadas no time grego. O atacante conhece bem o futebol do exterior, pois jogou ainda no Akhmat Grozny da Rússia por uma temporada. Jabá se profissionalizou no Corinthians em 2016.