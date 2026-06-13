Juventude empata com o São José no jogo de ida das semifinais do Gauchão Sub-20

Equipe alviverde buscou o empate na casa do Zeca. Leonardo Bidese / Juventude, Divulgação

Dono da melhor campanha do Gauchão Sub-20 até aqui, o Juventude ficou no empate em 1 a 1 com o São José-PoA, na partida de ida das semifinais. O jogo foi realizado neste sábado (13), no Estádio Francisco Novelletto.

Matheus Senhorelli abriu o placar para os donos da casa e o zagueiro Kauã Costa empatou para o Ju na reta final do primeiro tempo. O gol saiu após cobrança de escanteio de Begliardi, finalizada com um cabeceio no ângulo.

Com o resultado, quem vencer na partida de volta fica com a vaga na decisão. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida de volta será no dia 28 de junho, às 15h, no CFAC do Juventude.