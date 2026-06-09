Juventude é goleado pelo América-MG no Brasileirão Sub-17

Confronto aconteceu pela terceira rodada. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Na terceira rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude conheceu a primeira derrota na competição. No CT Alviverde, o Papo foi derrotado pelo América-MG por 4 a 0. O confronto aconteceu na tarde desta terça-feira (9).

Na base do Coelho, Ítalo Charbaje abriu o placar e Samuel marcou três vezes.

Com o revés, os guris alviverdes permanecem com quatro pontos e ficam, momentaneamente, na oitava colocação.

O Papo volta à campo na próxima quarta-feira (16). Fora de casa, no CT Ribamar Bezerra, enfrenta o Fortaleza a partir das 15h.

Regulamento

Na primeira fase, as 20 equipes se enfrentam em turno único. Os oito melhores se classificam às quartas de final. Nesta competição não há rebaixamento.

A partir da segunda fase, os jogos são disputados em ida e volta, com o mando de campo do melhor colocado anteriormente.



