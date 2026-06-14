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3 a 0
Notícia

Juventude derrota a Ponte Preta no Alfredo Jaconi e encosta no G-6 da Série B

Diante de um adversário frágil, equipe alviverde controlou a partida, desperdiçou pênalti e se reaproximou dos primeiros colocados

Maurício Reolon

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