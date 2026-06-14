Juventude derrota a Ponte Preta no Alfredo Jaconi e encosta no G-6 da Série B

MP marcou duas vezes e abriu o caminho para a vitória alviverde. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude voltou a vencer na Série B do Brasileiro. Em um jogo de controle total das ações, a equipe alviverde até desperdiçou várias oportunidades, mas conseguiu confirmar o placar de 3 a 0 contra a vice-lanterna Ponte Preta. A partida pela 13ª rodada foi realizada na manhã deste domingo (14), no Estádio Alfredo Jaconi.

O resultado leva a equipe alviverde aos 19 pontos, na oitava colocação. O próximo jogo do Verdão será contra o São Bernardo, domingo (21), às 17h, no Maião, em São Bernardo do Campo (SP).

Sem Alan Kardec, que acusou desgaste muscular e foi preservado, Alisson Safira iniciou entre os titulares. As outras novidades foram Aderlan, na ala direita, e MP, que retornou ao ataque. O time comandado na beira do campo pelo auxiliar Gerson Ramos começou a partida pressionando o adversário e empilhando oportunidades.

Logo no primeiro minuto, Raí Silva recebeu na meia direita e bateu cruzado, obrigando Diogo Silva a fazer boa defesa. Logo na sequência, Aderlan aproveitou rebote na entrada da área e bateu sobre a meta.

Presente no campo de ataque, o Ju teve outras duas grandes oportunidades antes dos 10 minutos. Na primeira, Fábio Lima ficou cara a cara com o goleiro da Ponte, mas tentou o drible e acabou desarmado. Aos nove, MP errou a finalização, mas a bola sobrou para Aderlan, que chutou forte e parou em Diogo.

Na cobrança de escanteio, Rodrigo Sam cabeceou e Diogo Silva defendeu quase em cima da linha. Na tentativa seguinte, a bola ficou pipocando na área e MP dominou com qualidade antes de chutar no canto: 1 a 0 Juventude.

Mesmo diminuindo o ritmo, o Verdão continuou controlando a partida. E o segundo gol veio de forma natural. Aos 29, Fábio Lima encontrou MP entre os zagueiros. O atacante chutou e a bola sobrou para que ele próprio deslocasse Diogo e marcasse o seu segundo na partida: 2 a 0.

O terceiro quase saiu em cobrança de falta ensaiada. Raí Silva rolou e o zagueiro Marcos Paulo mandou para a rede. Porém, o lance foi anulado pelo VAR por impedimento de Lucas Mineiro, que interferiu o zagueiro na marcação.

Aos 42, em outra jogada pelo lado direito, Fábio Lima cruzou rasteiro e Raí Silva bateu firme para outra finalização rasteira que parou em Diogo Silva. Ainda deu tempo para o Juventude perder um pênalti. Safira foi derrubado na área por Palacios e assumiu a responsabilidade da cobrança. O centroavante bateu rasteiro, fraco, e Diogo Silva defendeu sem dar rebote.

VITÓRIA AMPLIADA

Com a mesma formação, o Ju voltou pro segundo tempo repetindo o ímpeto e encontrando a mesma facilidade para criar jogadas. Aos oito minutos, Diogo Barbosa recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área. A zaga da Ponte Preta errou e a bola ficou limpa para Fábio Lima dominar e, de pé esquerdo, acertar o ângulo e marcar pela primeira vez com a camisa alviverde: 3 a 0.

O mesmo Fábio Lima quase marcou um golaço na sequência, em finalização de fora da área que passou perto do travessão. A situação ficou ainda mais tranquila quando o zagueiro Palacios foi expulso, aos 19 minutos, após receber o segundo cartão amarelo.

Com a vantagem, Gerson Ramos mandou a campo Patryck Lanza e Mandaca, de volta após se recuperarem de lesões. Em um duelo que perdeu intensidade, o Ju ainda teve a chance de ampliar com Fábio Lima, aos 37, mas a finalização saiu fraca.

Já na reta final, na única intervenção no jogo, Jandrei evitou o gol de desconto da Macaca em cobrança de falta de Élvis.

FICHA TÉCNICA

Série B - 13ª rodada

Juventude 3x0 Ponte Preta

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo (Titi, 11/2º); Aderlan, Lucas Mineiro (Luan Martins, 11/2º), Raí Silva (Ray Breno, 32/2º) e Diogo Barbosa (Patryck Lanza, 21/2º); MP, Fábio Lima e Alisson Safira (Mandaca, 21/2º). Técnico: Gerson Ramos (interino).

Ponte Preta

Diogo Silva; Thalys (Júlio, 11/2º), Diego Leão, Palacios e Diego Porfírio; Léo Gomes (Gustavo Teles, 17/2º), Tárik e Élvis; Diego Tavares, David da Hora (Miguel, int.) e Brandão (Kevyson, int.). Técnico: Márcio Zanardi.

Gols: MP (J), aos 14min e aos 29min, no primeiro tempo. Fábio Lima (J), aos 8min, no segundo.

Expulsão: Palacios (P).

Amarelos: Marcos Paulo (J); Júlio (P).