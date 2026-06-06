Esportes

2 a 1
Notícia

Juventude cede pênalti infantil nos acréscimos e perde para o Operário na Série B do Brasileiro

Equipe alviverde permanece com 16 pontos após a derrota e enfrenta a Ponte Preta na próxima rodada da competição

Maurício Reolon

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