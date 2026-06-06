Juventude cede pênalti infantil nos acréscimos e perde para o Operário na Série B do Brasileiro

O Juventude até teve uma boa atuação, mas sofreu uma nova derrota fora de casa na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (5), em Curitiba, a equipe alviverde saiu atrás, buscou o empate, mas acabou derrotada após um pênalti infantil de Iba Ly nos acréscimos, decretando o 2 a 1 para o Operário, no Estádio Couto Pereira.
Pablo e Boschilia marcaram para o time paranaense e Raí Silva fez para o Verdão. Com o resultado, o Juventude estaciona nos 16 pontos. A próxima partida do Ju na competição nacional será diante da Ponte Preta, domingo (14), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi.
Em Curitiba, o time alviverde teve o retorno de Rodrigo Sam na zaga como única novidade entre os titulares. Novamente com vários desfalques, a equipe de Maurício Barbieri começou a partida com mais posse de bola no campo de ataque, mas sem ter grandes oportunidades.
A primeira finalização do jogo foi do centroavante Pablo, do Operário, mas Jandrei fez defesa tranquila. Na resposta, aos 15 minutos, Raí Silva recebeu na entrada da área e bateu firme no canto. O goleiro Vagner espalmou e evitou o gol.
No lance seguinte, Nathan cruzou do lado direito e Alan Kardec bateu de primeira, rasteiro no canto. Vagner salvou outra vez e segurou firme. O Juventude continuava melhor no jogo e, aos 27, Fábio Lima foi derrubado pelo goleiro Vagner muito próximo da linha da área, pelo lado direito. A falta cobrada por Raí Silva acertou o travessão.
A velha lógica do futebol se apresentou mais uma vez aos 41 minutos. O Juventude não fez e levou. Na primeira chegada de perigo, o Operário foi letal. Mikael Doka cruzou da direita e Pablo, livre, desviou de coxa e mandou para as redes: 1 a 0 para os paranaenses.
Aos 46, na última tentativa da primeira etapa, em cobrança de falta da intermediária, Raí Silva arriscou de novo e Vagner espalmou para a frente.
EMPATE NO COMEÇO
Sem mudanças no intervalo, o Ju conseguiu ser mais efetivo logo no começo da segunda etapa. Aos cinco minutos, após cruzamento de Diogo Barbosa, a zaga afastou e a bola ficou limpa para Raí Silva, que usou mais uma vez a canhotinha para acertar um chutaço no canto: 1 a 1 no Couto Pereira.
A partir do empate, o jogo se reequilibrou. O Operário tinha dificuldades em levar perigo ao gol de Jandrei. Por outro lado, o Juventude seguia com mais posse de bola, mas sem eficiência no último passe. Nas duas primeiras trocas de Maurício Barbieri, Aderlan e Gabriel Pinheiro entraram nas vagas de Nathan e Messias, que já tinham cartão amarelo. Logo depois, Wadson ingressou na vaga de Manu Castro.
Aos 23, o Operário teve a chance em um jogada rápida no contra-ataque, mas Aylon finalizou longe da meta. O Ju levou perigo outra vez cinco minutos depois. Após cobrança de escanteio, a defesa paranaense afastou errado e Marcos Paulo tentou de voleio, sem direção.
Aos 32, o árbitro Yuri Elino da Cruz chegou a expulsar Rodrigo Sam por um lance na intermediária, mas após a revisão no VAR tirou o cartão vermelho e deu apenas o amarelo. No lance seguinte, Klaus teve a chance na bola aérea, mas o cabeceio saiu rente à trave da meta alviverde.
Após as entradas de Safira e Iba Ly, o Ju chegou de novo com Wadson, que recebeu lançamento longo e bateu rasteiro nas mãos de Vagner. Quando o resultado parecia definido, Iba Ly cometeu um pênalti infantil em Caio Dantas, já nos acréscimos. Na cobrança, aos 49, Boschilia deslocou Jandrei e garantiu o gol da vitória: 2 a 1 para o Operário.
Ficha técnica
Série B - 12ª rodada
Estádio Couto Pereira, em Curitiba
Operário 2x1 Juventude
Operário-PR
Vagner; Mikael Doka (Maguinho, 40/2º), Miranda, Klaus e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius e Boschilla; Moraes (Pedro Vilhena, 35/2º), Pablo (Caio Dantas, 40/2º) e Aylon (Berto, 25/2º). Técnico: Luizinho Lopes.
Juventude
Jandrei; Messias (Gabriel Pinheiro, 16/2º), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos (Aderlan, 16/2º), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (Wadson, 22/2º), Fábio Lima (Iba Ly, 40/2º) e Alan Kardec (Safira, 40/2º). Técnico: Maurício Barbieri.
Gols: Pablo (O), aos 41min, no primeiro tempo. Raí Silva (J), aos 5min, Boschilia (O), de pênalti, aos 49min, no segundo.
Expulsões: Maurício Barbieri (J).
Amarelos: Aylon, Vagner, Klaus (O); Messias, Nathan Santos, Rodrigo Sam (J)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca (trio carioca). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira-SC.