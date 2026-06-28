Juventude bate o Ceará, embala terceira vitória seguida e volta ao G-6 da Série B 

O Juventude embalou de vez na Série B do Brasileiro. Mesmo com a chuva persistente e o gramado encharcado no Estádio Alfredo Jaconi, o time alviverde superou o Ceará por 2 a 0, pela 15ª rodada da competição. Alisson Safira e Gabriel Pinheiro marcaram os gols.
O resultado leva o Verdão aos 25 pontos, momentaneamente na 5ª colocação e apenas três atrás do líder Vila Nova. A equipe de Maurício Barbieri volta aos gramados no próximo domingo (5), às 19h, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco.
Com a repetição da equipe pelo terceiro jogo seguido, o Juventude teve pela frente um desafio além do adversário. A chuva intensa desde a madrugada anterior gerou um grande acúmulo de água no gramado, e o jogo ganhou contornos diferentes.
Aos cinco minutos, em um chutão de Raí Silva, MP arrancou sozinho nas costas da defesa, driblou o primeiro defensor, mas a bola parou na poça d'água e o atacante não conseguiu definir a jogada.
Logo aos 13 minutos, Diogo Barbosa acusou um problema muscular e Gabriel Pinheiro entrou na defesa. Com isso, Marcos Paulo passou a atuar na ala esquerda. Se adaptando melhor às condições de jogo, o Ju criou nova chance aos 14 minutos, quando Safira tocou e MP desviou na área. A zaga tirou para escanteio.
Na primeira finalização de maior perigo, Fábio Lima arriscou e o goleiro Richard espalmou para o lado, aos 22. Três minutos depois, o gol saiu. Jandrei cobrou falta da intermediária defensiva, Marcos Paulo escorou para o meio da área e Safira se atirou na bola para desviar de Richard e fazer 1 a 0.
Com a vantagem no placar, o time de Barbieri continuou no ataque. E mostrando imposição. Aos 33, Raí Silva cobrou escanteio e Gabriel Pinheiro subiu alto para testar forte, para o chão: 2 a 0 Ju.
O Ceará quase descontou aos 39. Após um latereio para a área alviverde, Lucca desviou e Melk apareceu livre na segunda trave, mas acertou o travessão. Foi a única chance dos visitantes na primeira etapa.
SEM GOLS
Na segunda etapa, com o gramado em melhores condições, o Ju seguiu superior. Messias, de cabeça, quase ampliou na primeira chegada ao ataque.
Depois das entradas de Manu Castro e Mandaca nas vagas de MP e Raí Silva, o Ju voltou a ter chance na bola aérea com cruzamento da meia esquerda. Safira cabeceou e Richard fez a defesa.
Sem ser ameaçado, o Ju manteve o controle das ações e Barbieri fez mais duas mexidas, com as entradas de Wadson e Luan Martins. Com imposição e se adaptando ao gramado, a equipe alviverde venceu mais uma e está no G-6 da Série B.
FICHA TÉCNICA
Série B do Brasileiro
15ª rodada
Juventude x Ceará
Estádio Alfredo Jaconi
Juventude
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva (Mandaca, 18/2º) e Diogo Barbosa (Gabriel Pinheiro, 13/1º); MP (Manu Castro, 18/2º), Fábio Lima (Luan Martins, 32/2º) e Alisson Safira (Wadson, 32/2º). Técnico: Maurício Barbieri.
Ceará
Richard; Rafael Ramos (Luiz Otávio, 17/2º), Julio César, Luizão, Gabriel Silva (Enzo, 17/2º) e Sanchez; João Gabriel, Melk (Wendell Silva, 32/2º) e Pedro Esli (Caio, int.); Matheusinho e Lucca. Técnico: Anderson Batatais (interino).
Gols: Safira (J), aos 25min, e Gabriel Pinheiro (J), aos 33min, no primeiro tempo.
Amarelos: Enzo (C).
Árbitro: Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Guilherme Dias Camilo-MG e Rafael Trombeta-PR. VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-MG