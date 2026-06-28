Esportes

2 a 0
Notícia

Juventude bate o Ceará, embala terceira vitória seguida e volta ao G-6 da Série B 

Equipe alviverde se adaptou melhor ao gramado encharcado e garantiu mais um resultado positivo na competição nacional

Maurício Reolon

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