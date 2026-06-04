Jogo do Caxias pela 10ª rodada contra o líder da Série C sofre alteração no horário

Caxias venceu o Ituano na rodada anterior. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue no período de preparação até o próximo compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe só volta a campo no sábado, dia 13 de junho, quando enfrenta o Guarani. O duelo será disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e em novo horário.

A partida sofreu alteração por decisão da organização da competição. Inicialmente prevista para as 16h, a bola vai rolar mais cedo, às 11h. A mudança foi definida pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O ajuste também leva em consideração a Copa do Mundo. Na mesma data, a Seleção Brasileira fará sua estreia no Mundial. O confronto será diante do Marrocos, às 19h.

Na tabela da Série C, o Caxias aparece na quinta colocação, com 15 pontos somados. A campanha conta com quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Já o Guarani lidera a competição, com 18 pontos, obtidos em cinco triunfos, três empates e apenas uma derrota.