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Jogo do Caxias pela 10ª rodada contra o líder da Série C sofre alteração no horário

Equipe grená encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

Eduardo Costa

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