Jogo às 11h: como será a preparação do Caxias para enfrentar o Guarani

Técnico Marcelo Cabo e a comissão definiram mudanças na rotina de treinos. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias segue sua preparação para enfrentar o Guarani com treinos no horário da partida. A comissão técnica mantém a rotina de trabalhos às 11h da manhã para o elenco se acostumar com o período do jogo que será no sábado (13), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

— Não é um horário que a gente goste de jogar, mas como tem essas partidas às 11 horas, a gente tem que entrar bem, tem que estar bem adaptado — comentou o zagueiro Ianson.

Nesta quarta e quinta-feira, as atividades passam a ser realizadas em portões fechados, também às 11h. A mudança indica o momento de ajustes mais específicos, com foco para o confronto válido pela 10ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro.

— Estamos nos preparando com alguns treinamentos pela manhã para nos adaptarmos. Acredito que estamos nos adaptando bem. A gente mudou um pouco a apresentação, o café da manhã, porque querendo ou não, no dia do jogo, precisamos ter um café um pouco mais reforçado — completou Ianson.

A delegação grená viaja na sexta-feira, com voo marcado para as 11h10min, de Caxias do Sul até Campinas. No mesmo dia, a equipe ainda realiza um treinamento às 16h, em local que será definido, já em preparação final para a partida.

O técnico Marcelo Cabo não conta com o atacante Calyson, que está suspenso. Jhonatan Ribeiro, Felipe Rangel e Vitor Feijão são as alternativas para substituí-lo.