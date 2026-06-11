Gramadense vence o Monsoon e garante vaga antecipada às semifinais da Copa FGF

Enzo marcou o gol do jogo. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

Pela quinta rodada da Copa FGF 2026, o Gramadense derrotou o Monsoon por 1 a 0 e se classificou de forma antecipada à semifinal. O confronto aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), na Vila Olímpica, em Gramado.

O Trem da Serra foi melhor nos minutos iniciais do primeiro tempo. Aos 15, o Monsoon saiu errado, o time da casa roubou a bola e acertou a trave. Um minuto depois, Igor cruzou na área, Enzo dominou com a coxa e chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro: 1 a 0 Gramadense.

Aos cinco minutos da etapa complementar, o goleiro Maicon fez grande defesa na melhor chance do time de Capão da Canoa. Aos 29, em cobrança de escanteio, Wesley tentou de cabeça, mas o goleiro defendeu.

Com o resultado, o Gramadense toma a liderança da chave, com 10 pontos, e garante a classificação à semifinal com uma rodada de antecedência. Já o Monsoon está matematicamente eliminado.

O outro jogo do Grupo acontece no domingo (14). A partir das 15h, o Brasil-Far recebe o Santa Cruz no Estádio das Castanheiras.

A próxima rodada é a última da primeira fase e está marcada para as 15h de quarta-feira (17). Os confrontos do Grupo A são entre Santa Cruz x Gramadense, no Estádio dos Plátanos, e Monsoon x Brasil de Farroupilha, ainda sem definição do local.

Classificação Grupo A

Gramadense - 10 pontos - 3 vitórias - saldo 2 Santa Cruz* - 8 pontos - 2 vitórias - saldo 3 Brasil de Farroupilha* - 3 pontos - 0 vitórias - saldo -1 Monsoon - 2 pontos - 0 vitórias - saldo -4

Classificação Grupo B

Brasil de Pelotas - 13 pontos - 4 vitórias - saldo 8 Bagé* - 5 pontos - 1 vitória - saldo 0 Farroupilha - 3 pontos - 0 vitórias - saldo -5 Guarany de Bagé* - 2 pontos - 0 vitórias - saldo -3