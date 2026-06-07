Gramadense vence o Brasil-Far fora de casa e se aproxima das semifinais da Copa FGF

Time de Gramado chegou aos sete pontos após quatro rodadas. Luiz Erbes / Brasil-Far,Divulgação

No duelo serrano pela quarta rodada da Copa FGF 2026, melhor para o Gramadense. Na tarde deste domingo (7), no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, o Trem da Serra derrotou o Brasil-Far por 1 a 0, com gol de Ryan, aos 26 minutos da segunda etapa.

O resultado deixa a equipe de Gramado muito perto da classificação para as semifinais. Os dois primeiros de cada chave avançam. Com sete pontos, o time divide a liderança do Grupo A com o Santa Cruz, que ainda entra em campo na rodada diante do Monsoon, nesta segunda-feira (8). Já o Brasil estaciona nos três pontos.

Leia Mais Atual campeão, Brasil de Pelotas é o primeiro semifinalista da Copa FGF

O Gramadense retorna a campo na próxima quinta-feira (11), às 15h, na Vila Olímpica, quando recebe o Monsoon diante da sua torcida. Os ingressos para a partida serão comercializados ao valor de R$ 20.