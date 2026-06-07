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Gramadense vence o Brasil-Far fora de casa e se aproxima das semifinais da Copa FGF

Com a vitória, Trem da Serra soma sete pontos e divide liderança do Grupo A; Rubro-Verde permanece com três

Maurício Reolon

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