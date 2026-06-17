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Gramadense empata com o Santa Cruz e enfrenta o Bagé na semifinal da Copa FGF

Trem da Serra saiu atrás no placar, mas igualou a partida e finalizou a primeira fase como líder do Grupo A

Camila Corso

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