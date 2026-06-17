Gramadense empata com o Santa Cruz e enfrenta o Bagé na semifinal da Copa FGF

Keven e Kerlly marcaram os gols serranos. Álvaro Bueno / Divulgação

O Gramadense fez o dever de casa na Copa FGF 2026. Já classificado, precisava de apenas um empate na última rodada para garantir a liderança do Chave A. No Estádio dos Plátanos, saiu atrás no placar, mas correu atrás e empatou com o Santa Cruz em 2 a 2.

O início do jogo foi de domínio do Galo e, aos sete minutos, o gol veio. Em cobrança de falta de Lucas Severo, Matheus Mazia subiu mais que os defensores serranos e fez de cabeça.

Aos 15, Jean Carlo escorou para o meio da área, Adriel dominou e, de bicicleta, marcou um golaço para ampliar o placar.

Três minutos depois, Ryan levantou na área, Keven chutou no canto direito e descontou. Aos 44, após cruzamento, Kerlly empatou de cabeça.

Na etapa final, o Trem da Serra controlou as ações do mandante e garantiu o empate.

No outro jogo do Grupo A, o Brasil de Farroupilha foi derrotado pelo Monsoon por 2 a 1, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Confrontos da Semifinal:

Gramadense x Bagé — jogo de volta com mando do Trem da Serra

Brasil de Pelotas x Santa Cruz — jogo de volta com mando do Xavante

Classificação Grupo A

Gramadense — 11 pontos Santa Cruz — 10 pontos Monsoon — 5 pontos Brasil de Farroupilha — 4 pontos

Classificação Grupo B