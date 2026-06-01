Glória anuncia Wiliam Campos como técnico para a Divisão de Acesso

Wiliam Campos terá o desafio de comandar o Glória na Divisão de Acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

Wiliam Campos é o novo treinador do Glória. O profissional terá a primeira passagem pelo Leão da Serra, assumindo o comando da equipe após a saída de Gabriel Dutra, que deixou o clube antes do início da Divisão de Acesso para seguir carreira na base do Fortaleza.

Aos 38 anos, Wiliam Campos chega ao Altos da Glória com experiência no futebol do interior e um currículo em diferentes equipes. Ao longo da carreira, comandou clubes como Guarany de Bagé, Avenida, São Luiz, Pelotas, Inter-SM, Santa Cruz-RS, São Paulo-RS e Goiânia, acumulando rodagem recente em competições estaduais.

Além das passagens por diversas equipes, o treinador soma conquistas importantes na carreira, com títulos como a Copa FGF e a Terceirona Gaúcha. A direção aposta na bagagem e no perfil do técnico para dar continuidade ao planejamento traçado para a temporada.

Wiliam Campos assume o desafio de liderar uma nova etapa no Glória. O novo comandante é aguardado nesta terça-feira (2), quando será apresentado oficialmente e iniciará as atividades com o elenco no Altos da Glória.

A Divisão de Acesso, com início previsto para agosto, contará com 18 datas, três a menos em relação à edição anterior, e terá a final programada para 31 de outubro.