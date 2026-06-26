Fora de casa, Gramadense tem primeiro duelo na semifinal da Copa FGF 

Equipe classificou como líder do Grupo A. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

Está aberta a fase dos mata-matas na Copa FGF 2026 e o Gramadense entra em campo para brigar pelo título. Neste sábado (27), o Trem da Serra encara o Bagé no primeiro de dois jogos em busca de uma vaga na final. O jogo de ida inicia às 15h, no Estádio Pedra Moura.

A classificação da equipe de Gustavo Corrêa veio de forma antecipada. Na 5ª rodada, derrotou o Monsoon e garantiu uma vaga na semifinal. A última rodada foi para definir o líder e, com o empate em 2 a 2 com o Santa Cruz, o Trem da Serra se consolidou como a melhor equipe do Grupo A, com 11 pontos.

Agora, o confronto é com o Bagé, e a expectativa é de superar o adversário qualificado e garantir a decisão em aberto para Gramado.

— Em uma semifinal, cada detalhe faz a diferença, então precisamos entrar muito concentrados, com intensidade e equilíbrio durante os 90 minutos. Tenho muita confiança no grupo. Os atletas entenderam a importância deste momento e vêm trabalhando muito para chegar preparados — disse o técnico.

Já o time da fronteira do Estado lutou até o último segundo por sua vaga. Após a vitória, por 2 a 1, sobre o Farroupilha, o Bagé chegou aos oito pontos e ficou com a segunda posição do Grupo B.

O outro confronto é entre Brasil de Pelotas e Santa Cruz, com a decisão no Estádio Bento Freitas. Os jogos acontecem no mesmo dia e horário dos confrontos do time serrano.