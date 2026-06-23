Fora de casa, Farrapos estreia com vitória elástica no Super 12 de 2026

Dois reforços chegaram para esta temporada no time gaúcho. Thiago / Fotop / Divulgação

O início da temporada foi de comemoração para o Farrapos. Na estreia do Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Super 12, o Alviverde venceu o Desterro por 43 a 0. O confronto aconteceu em Florianópolis, no último sábado (20).

Mesmo debaixo de muita chuva em solo catarinense, o time de Bento Gonçalves fez uma boa atuação, com solidez defensiva e ataque eficiente. O time comandado por Claudinei Wronski, o Pequeno, construiu a vantagem expressiva e garantiu a vitória com o ponto bônus.

A partida também marcou a estreia de Endy Williams e Rodolfo Martins no time serrano. Os reforços vieram do Curitiba e acumulam experiências na Seleção Brasileira e no Cobras, franquia brasileira que disputa o Super Rugby Américas.

No outro jogo da rodada de abertura, o Charrua superou o Joaca, também de Santa Catarina, por 30 a 8, na capital gaúcha.

Neste sábado (27), a equipe volta à campo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Rugby XV. A partida é com o Centauros, de Estrela, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.