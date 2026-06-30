Ex-atacante do Cruzeiro e da Seleção reforça as Esmeraldas no Brasileirão Feminino

A nova contratada defendeu as cores do Cruzeiro na temporada passada. EC Juventude / Divulgação

O Departamento Feminino do Juventude confirmou a chegada de mais uma atleta para reforçar o elenco para a sequencia da disputa do Brasileirão. A nova contratada é a atacante Gio Oliveira, que na última temporada defendeu as cores do Cruzeiro.

A atleta de 33 anos chega ao Juventude após adquirir experiência no futebol nacional e internacional. Ao longo da carreira, Gio Oliveira atuou por clubes como Portuguesa, Santos e Cruzeiro, além de acumular passagens por equipes da Hungria, Coreia do Sul, China e Noruega.

Leia Mais Jogadoras de Grêmio e Juventude são convocadas para a disputa da data Fifa

A atleta também soma passagens pela Seleção Brasileira e construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, atuando principalmente como atacante, mas também podendo desempenhar funções no meio-campo e na lateral direita.

A atleta já está à disposição do técnico Luciano Brandalise para a sequência da preparação visando a temporada 2026.