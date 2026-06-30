Ex-atacante do Cruzeiro e da Seleção reforça as Esmeraldas no Brasileirão Feminino

O Departamento Feminino do Juventude confirmou a chegada de mais uma atleta para reforçar o elenco para a sequencia da disputa do Brasileirão. A nova contratada é a atacante Gio Oliveira, que na última temporada defendeu as cores do Cruzeiro.
A atleta de 33 anos chega ao Juventude após adquirir experiência no futebol nacional e internacional. Ao longo da carreira, Gio Oliveira atuou por clubes como Portuguesa, Santos e Cruzeiro, além de acumular passagens por equipes da Hungria, Coreia do Sul, China e Noruega.
A atleta também soma passagens pela Seleção Brasileira e construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, atuando principalmente como atacante, mas também podendo desempenhar funções no meio-campo e na lateral direita.
A atleta já está à disposição do técnico Luciano Brandalise para a sequência da preparação visando a temporada 2026.
As Esmeraldas só voltarão a campo pela Série A do Brasileiro no dia 26, diante da Ferroviária, em Caxias do Sul. A competição entrou em pausa por conta da Copa do Mundo masculina.