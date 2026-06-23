Esportivo inicia treinamentos para disputa da Divisão de Acesso 2026

Competição inicia no dia 2 de agosto. Augusto Arcari / Divulgação

A pré-temporada de 2026 começou oficialmente para o Esportivo. Na tarde de segunda-feira (22), os trabalhos iniciaram no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, visando a disputa da Divisão de Acesso, que começa em 2 de agosto.

O primeiro dia de atividades foi voltado para a apresentação e integração de comissão técnica e atletas e em avaliações e testes físicos. Nesta terça-feira (23), os atletas realizam a primeira atividade em grupo e com bola.

O treinador Márcio Ebert ressaltou os critérios para formação do elenco e apresentou seu estilo de trabalho aos jogadores.

— Mesmo com limitações financeiras, fomos muito criteriosos na montagem de elenco e conseguimos formar um grupo competitivo, que vai brigar até o fim pelos nossos objetivos. Minha função e a da comissão técnica aqui, é potencializar ao máximo cada atleta. Sou um profissional que não gosta de falar muito, mas sim de trabalhar. Comigo, vão jogar aqueles que estiverem obtendo o melhor desempenho — disse o comandante.

O elenco que iniciou as atividades contou com 12 atletas, sendo oito do sub-20 e que disputaram o Gauchão da categoria. Dos outros quatro, dois foram formados no clube e estavam no elenco de 2025.

Os nomes dos reforços serão anunciados nos próximos dias e passam a integrar a equipe. Alguns jogadores que chegarão no Alviazul estão em contrato com clubes na disputa de competições nacionais.

As atividades iniciam por completo na segunda-feira (29) quando o grupo estará com cerca de 20 jogadores.

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