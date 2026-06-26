Esportivo anuncia primeiros reforços para disputa da Divisão de Acesso 2026

Anúncios foram feitos através das redes sociais do clube. Augusto Arcari / Divulgação

A partir de agosto, o Esportivo começa mais uma disputa em busca do acesso à elite do Gauchão. Para isso, o time de Bento Gonçalves anunciou a primeira leva de jogadores que reforçam o time na competição.

Os principais nomes são para o ataque. Gabriel Ribas, 27 anos, é ponta-direita e ganhou destaque como artilheiro na Série A2 do Campeonato Paranaense. Defendendo o Araucária, marcou seis gols em 11 jogos.

O centroavante Matheus Nunes também chega à Serra Gaúcha. Em 2025, o jogador conquistou o vice-campeonato da Copa FGF com o Aimoré. Já no primeiro semestre de 2026, defendeu o Avenida, no Gauchão, e o Azuriz, do Paraná, pela Série D.

O último nome ofensivo é um conhecido do Tivo. Cassiano, revelado na base alviazul, retorna ao time para atuar na ponta-esquerda. O atleta de 21 anos tem passagem pelo sub-20 do Vorskla Poltava, da Ucrânia.

No meio-campo, o serrano Gean Maciel veste a camisa azul e branca. Natural de Nova Prata, o meia estava no Bandeirante-SP e retorna ao futebol gaúcho após cinco anos. No Estado, já passou por clubes como Veranópolis, Aimoré, Elite, Avenida, São Borja e Brasil de Farroupilha.

O volante Lucas Barth é mais um remanescente. Em 2024, integrou o Monsoon na campanha do título da Divisão de Acesso e agora volta ao Alviazul com o mesmo objetivo.

Sub-20 do Tivo garantiu permanência no Gauchão da categoria, em 2026. Augusto Arcari / Divulgação

Valorização da Base

Como uma das bandeiras do Esportivo e do técnico Márcio Ebert, pela formação de atletas, o elenco profissional contará com nove jogadores da base.