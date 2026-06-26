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Esportivo anuncia primeiros reforços para disputa da Divisão de Acesso 2026

Após primeira semana de treinamentos, clube anunciou retorno de ex-atletas, caras novas e jovens promovidos da base

Camila Corso

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