Equipes da Serra conquistam títulos na Copa dos Campeões de Futsal, em Esteio

Equipe caxiense conquistou o título na categoria Máster 40. Casa da Lataria / Divulgação

A equipe sub-20 da ACBF, de Carlos Barbosa, e o time da Casa da Lataria, de Caxias do Sul, conquistaram os títulos das categorias Livre e Máster 40, respectivamente, da 21ª Copa dos Campeões de Futsal. A competição foi realizada no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio.

As decisões foram na noite de sexta-feira (5). O primeiro duelo foi entre os veteranos. A Casa da Lataria chegou à final contra o Rolante Sports, rival do Vale do Paranhana que estava invicto. Porém, a equipe serrana, que tinha duas derrotas na primeira fase, levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Eikon. Além da taça inédita, o time faturou a premiação de R$ 20 mil.

Na disputa da categoria principal, a equipe sub-20 da ACBF venceu a AF da Praia, de Capão da Canoa, por 3 a 1. Breno, Vitinho e Bento marcaram os gols. O time laranja garantiu o cheque de R$ 25 mil de premiação.

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