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Equipes da Serra conquistam títulos na Copa dos Campeões de Futsal, em Esteio

Na 21ª edição do torneio, sub-20 da ACBF venceu na categoria livre e Casa da Lataria, de Caxias do Sul, na Máster 40

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