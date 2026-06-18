Equipe feminina da UCS disputa os Jogos Universitários Gaúchos de Handebol

Atletas da equipe feminina de Handebol da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Tatiane Moreira Molon / Arquivo Pessoal / Divulgação

Atletas da equipe feminina de Handebol da Universidade de Caxias do Sul (UCS) representam a instituição nos Jogos Universitários Gaúchos (JUGs). Os jogos acontecem no sábado (20) e domingo, em Campo Bom. A competição serve de seletiva para a etapa nacional, os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

A equipe é formada por estudantes de diferentes cursos da Universidade, que conciliam a rotina de aulas, estudos e estágios com os treinamentos e a dedicação ao esporte.

— Os Jogos Universitários proporcionam aprendizados que ultrapassam as quadras. As estudantes desenvolvem liderança, responsabilidade, resiliência e aprendem a trabalhar coletivamente em busca de objetivos comuns — comentou Gisele Anália Nogueira Vieira, professora do Curso de Educação Física da UCS.

A participação da equipe nos JUGs reforça o compromisso da Universidade com a formação integral dos estudantes e com o incentivo ao esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, social e educacional.

Mais do que disputar medalhas, as atletas levam consigo o nome de Caxias do Sul, representando a cidade com dedicação, união e paixão pelo esporte.