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Engenharia financeira e dependência de Salatiel: o planejamento do Caxias para a janela de transferências

Grená planeja reforços na janela de julho, mas restrições orçamentárias podem exigir saída de jogadores pouco utilizados do elenco na Série C

Tiago Nunes

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