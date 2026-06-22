Engenharia financeira e dependência de Salatiel: o planejamento do Caxias para a janela de transferências

Técnico Marcelo Cabo comentou sobre a chegada de peças pontuais. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a Série C do Campeonato Brasileiro em plena disputa, a diretoria do Caxias já trabalha nos bastidores com os olhos voltados para o mercado. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que ocorrerá entre 20 de julho e 11 de setembro, é vista como um período crucial.

Após as 11 primeiras rodadas da competição, o campo evidenciou uma urgência clara: a dependência dos gols do centroavante Salatiel e a necessidade de um reserva imediato ao goleador.

Salatiel vive um momento mágico, dividindo a artilharia da Série C com cinco gols ao lado de Nenê (Botafogo-PB), Denilson (Ferroviária), Kleiton e Ítalo (ambos do Paysandu). Contudo, o faro de gol do artilheiro escancara a falta de opções no elenco para a posição.

Dentro do atual grupo do Caxias, ele é o único camisa 9 de ofício com características de área. O jogador tem uma alta minutagem com a camisa Grená e mostrou estar em dia com o físico. Atualmente, não há um reserva imediato da mesma função. O técnico Marcelo Cabo vem optando por Felipe Rangel no setor, mas o atleta tem encontrado dificuldades para se adaptar ao papel.

— O Rangel é um jogador que chegou vindo do São Luiz. Eu confesso que ele precisou de um tempo para se adaptar à nossa metodologia e ao novo clube. Mas posso dizer que, nas últimas duas ou três semanas, ele tem subido muito o sarrafo nos treinamentos. Tem respondido bem e feito muitos trabalhos específicos. O Rangel não é um nove de origem, ele é um 'dez extremo' que jogou improvisado de nove no São Luiz. Nós estamos moldando e aperfeiçoando o seu jogo. É um jogador jovem, com ferramentas muito boas, e temos trabalhado bastante com ele — explicou o treinador.

Engenharia financeira e essência: "O maior 'craque' hoje desse elenco do Caxias é a força do grupo"

A aproximação da janela tem sido o tema central das reuniões periódicas entre Marcelo Cabo e o departamento de futebol. No entanto, para reforçar o time, o Caxias precisará realizar uma verdadeira engenharia financeira, já que o orçamento do clube está no limite. A estratégia para viabilizar novas contratações será liberar atletas que estão sem espaço e que raramente são relacionados para os jogos, como o zagueiro Joilson, o lateral Ronei, o goleiro Léo Lang e o volante Lucas Cândido.

Marcelo Cabo prega cautela e ressalta que o maior patrimônio do Caxias neste momento é a união e a força do grupo que levou o time até a atual posição na tabela.

— As nossas reuniões são periódicas, observando todos os aspectos, principalmente a janela que se aproxima em 30 dias. Temos conversado em encontros semanais para entender o momento que vamos viver, quais serão as necessidades, mas eu sempre alertei: temos que ser muito pontuais e assertivos, porque esta é a última janela do ano. Primeiro, precisamos ter calma e uma análise fria do que necessitamos. O maior 'craque' hoje desse elenco do Caxias é a força do grupo — declarou o técnico, que completou: