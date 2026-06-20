Emoção e esperança pela primeira vitória: como haitianos viram o duelo com o Brasil, em Caxias do Sul

Parentes e amigos se reuniram para acompanhar a partida. Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto Brasil e Haiti duelavam em busca da primeira vitória na Copa do Mundo 2026, na Filadélfia, fora de campo, torcedores se uniram para acompanhar a partida válida pela segunda rodada do Grupo C, no bairro Ana Rech, em Caxias do Sul. E os haitianos ficaram com o coração dividido, tamanha é a união que aproximou os dois povos nas últimas décadas.

— Estou há quatro anos no Brasil. Aprendemos a falar português num curso que estamos completando pelo MEC (Ministério da Educação). E minha adaptação aqui foi a melhor possível. Não importa a cor, todos somos tratados de forma igual, isso que me chamou a atenção nesse tempo todo que estou aqui — disse Nickenson Pierre, de 34 anos.

O músico abriu espaço em um dos cômodos de sua casa, colocou os instrumentos de lado, e encheu "uma arquibancada" de amigos haitianos que esperavam ansiosamente pelo encontro das duas seleções.

— Gosto muito de futebol. E hoje o Haiti vai ganhar por 2 a 1 — comentou minutos antes da bola rolar.

O irmão, Onelson Pierre, 28, foi mais otimista:

— Eu acho que o Haiti vence por 3 a 1.

O outro irmão da família, Pierre Restil, 35, que já está há 10 no país, foi mais contido no palpite, uma vez que nos três confrontos anteriores, os haitianos jamais venceram os brasileiros na história: três derrotas, com 17 gols sofridos e apenas um marcado.

— O Haiti vai ganhar, mas não precisa ser por muito; 1 a 0 já está bom pra fazer história. O importante é vencer — confirmou Pierre.

Há 12 anos, Jean Pierre Ovilus, 39, o mais velho entre os homens da família, encontrou em Caxias do Sul a vida que queria dar para sua família. Passados quatro anos, ele trouxe a esposa e seus quatro irmãos para viver na Serra Gaúcha. Motorista de aplicativo, ele vê no futebol um momento de encontro mais forte com suas raízes.

— Adoro futebol e pela primeira vez torço contra o Brasil. É o sangue falando mais alto. E vejo mais chance do Haiti neste ano. Não é o Brasil de 2002 a 2010, está diferente. Aposto muitos nos nossos jogadores. O Providence (atacante) é o melhor. Pode ter certeza que vai ser um jogo de muita força física — apostou Ovilus.

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Emoção que falou mais alto

Quando o Haiti entrou em campo, os cerca de 20 torcedores presentes na casa de Nickenson foram arrumando seus lugares nas cadeiras, as crianças no colo de suas mães foram se ajeitando, até que o hino do país, chamado "La Dessalinienne", fosse entoado no estádio. A emoção tomou conta de uma forma contagiante. Ao cantar a letra escrita por Justin Lhérisson, parecia que na memória de cada um dos haitianos passava o filme de sua trajetória de luta desde que decidiram pisar em solo brasileiro. Uma energia que, mesmo à distância, poderia contagiar os 11 escolhidos pelo técnico Sébastien Migné no duelo com o Brasil.

Nem mesmo o primeiro gol brasileiro, anotado por Matheus Cunha diminuiu a festa. O centroavante que ganhou a titularidade na equipe de Carlo Ancelotti ainda fez o segundo e Vini Jr ampliou antes do intervalo.

Mas não teve espaço para tristeza. Na torcida conjunta entre haitianos e brasileiros não houve perdedores. Quem venceu foi a união. Que o diga um venezuelano presente entre as duas torcidas.