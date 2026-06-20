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Corações divididos
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Emoção e esperança pela primeira vitória: como haitianos viram o duelo com o Brasil, em Caxias do Sul

Partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo reuniu duas nações que convivem em harmonia

Rafael Rinaldi

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