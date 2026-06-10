Em crise, com novo técnico e quatro desfalques: como chega a Ponte Preta para enfrentar o Juventude

Zanardi comandou equipes como Amazonas (foto) e Figueirense, recentemente. João Normando / Amazonas FC/Divulgação

A Ponte Preta vive uma forte crise fora de campo desde que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro. Endividada e com uma série de ações judiciais movidas por ex-atletas contra si, pela falta de pagamentos, mesmo assim a equipe de Campinas luta para escapar da degola neste ano.

Em 19ª na tabela, com oito pontos, a Macaca desafia o Juventude no próximo domingo (14), às 11h, no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada. O time não vence há seis partidas, sendo que somou apenas um ponto dos 18 disputados.

Na derrota, em casa, para o Cuiabá, na terça-feira (9), por 2 a 1, o time foi comandado interinamente por Edson Boaro. E o auxiliar desabafou depois do jogo:

— Confesso que o momento é difícil e, por isso, precisamos de união. É o nosso pior momento desde que cheguei aqui na Ponte Preta. A gente sabe de todos os problemas que aconteceram para estar nessa situação. A parte mental me parece que está bem prejudicada dadas as devidas circunstâncias, mas realmente está muito difícil.

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Novo comandante

O técnico Márcio Zanardi, 47 anos, foi o escolhido pela diretoria da Ponte para ser o substituto de Rodrigo Santana, que optou em abandonar o clube no final de maio.

Para estar na casamata do Alfredo Jaconi, Zanardi precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (12). Ele chegará ao clube para comandar seu primeiro treinamento nesta quinta. Em 2026, o profissional também esteve à frente do Figueirense.