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13ª rodada
Notícia

Em crise, com novo técnico e quatro desfalques: como chega a Ponte Preta para enfrentar o Juventude

Na zona de rebaixamento, equipe de Campinas trocou o comando da equipe e poderá ter estreia na casamata no confronto de domingo (14)

Rafael Rinaldi

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