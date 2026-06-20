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Em busca da regularidade, Caxias enfrenta o Maringá em confronto direto pelo G-8 da Série C

Time grená entra em campo, neste domingo (21), às 11h, no Estádio Centenário

Eduardo Costa

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