Em busca da regularidade, Caxias enfrenta o Maringá em confronto direto pelo G-8 da Série C

Matheus Nunes é titular no time grená. Porthus Junior / Agencia RBS

Manter 100% de aproveitamento em casa não é simples. Ainda assim, o Caxias está entre os poucos times que conseguiram esse feito na Série C. Apenas o Ituano também tem campanha perfeita como mandante. Neste domingo (21), às 11h, o time grená volta ao Estádio Centenário para enfrentar o Maringá, em duelo válido pela 11ª rodada, e busca mais três pontos em casa.

Um ponto separa os dois times na tabela de classificação e ambos lutam pelo G-8 na Série C.

— A expectativa é muito boa. Trabalhamos muito forte essa semana. É um confronto que para nós e para eles vale o G-8. Então, é um jogo bastante importante e também garantir a invencibilidade dentro de casa, que é uma coisa que a gente tem comentado bastante — projetou o volante Matheus Nunes.

O time grená venceu os quatro jogos que disputou em casa até o momento: Confiança, Ypiranga, Paysandu e Ituano. Desses confrontos, dois deles foram de vitórias com virada e com gols na reta final da partida. Ao todo foram sete gols marcados e somente dois sofridos.

— Eu acho que é o acreditar até o final. Um exemplo é o jogo do Ituano. Começamos atrás do placar e conseguimos reverter, acreditando até o final, na última bola do jogo — avaliou Matheus Nunes.

Sem vencer como visitante e a boa campanha como mandante aumentam a expectativa sobre o Caxias. O time grená entra em campo com a obrigação de manter o bom desempenho no Estádio Centenário.

Ao mesmo tempo, a equipe tenta sustentar a regularidade nas atuações, fator que é determinante para a consistência ao longo da Série C.