Em busca da regularidade, Caxias enfrenta o Maringá em confronto direto pelo G-8 da Série C

Manter 100% de aproveitamento em casa não é simples. Ainda assim, o Caxias está entre os poucos times que conseguiram esse feito na Série C. Apenas o Ituano também tem campanha perfeita como mandante. Neste domingo (21), às 11h, o time grená volta ao Estádio Centenário para enfrentar o Maringá, em duelo válido pela 11ª rodada, e busca mais três pontos em casa.
Um ponto separa os dois times na tabela de classificação e ambos lutam pelo G-8 na Série C.
— A expectativa é muito boa. Trabalhamos muito forte essa semana. É um confronto que para nós e para eles vale o G-8. Então, é um jogo bastante importante e também garantir a invencibilidade dentro de casa, que é uma coisa que a gente tem comentado bastante — projetou o volante Matheus Nunes.
O time grená venceu os quatro jogos que disputou em casa até o momento: Confiança, Ypiranga, Paysandu e Ituano. Desses confrontos, dois deles foram de vitórias com virada e com gols na reta final da partida. Ao todo foram sete gols marcados e somente dois sofridos.
— Eu acho que é o acreditar até o final. Um exemplo é o jogo do Ituano. Começamos atrás do placar e conseguimos reverter, acreditando até o final, na última bola do jogo — avaliou Matheus Nunes.
Sem vencer como visitante e a boa campanha como mandante aumentam a expectativa sobre o Caxias. O time grená entra em campo com a obrigação de manter o bom desempenho no Estádio Centenário.
Ao mesmo tempo, a equipe tenta sustentar a regularidade nas atuações, fator que é determinante para a consistência ao longo da Série C.
— Eu não vejo como uma pressão. A gente tem colocado isso como uma meta, desses jogos em casa. Não queremos abrir mão desses pontos conquistados dentro de casa. Continuamos trabalhando para que isso aconteça. Eu acho que tem que ser um jogo bastante regular do nosso time — finalizou o volante.