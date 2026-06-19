"É uma das equipes que tem jogado melhor na competição", diz lateral do Juventude sobre o São Bernardo

Diogo Barbosa projetou duelo contra o líder da Série B. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

Uma vitória no fim de semana poderá colocar o Juventude no G-6 da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O problema é que a equipe comandada por Maurício Barbieri vai enfrentar o líder da competição, o São Bernardo, em São Paulo.

— Difícil, eu vi alguns jogos deles, pra mim é uma dessas equipes que tem jogado melhor na competição. Tem jogadores experientes, que são acostumados a jogar a Série B, isso também conta muito nesse momento — avaliou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Os paulistas somam 25 pontos após 13 rodadas, seis a mais do que o Verdão, que está em 8º. No elenco, a equipe comandada por Ricardo Catalá tem atletas com bagagem no futebol brasileiro como os laterais Rodrigo Ferreira, 31, (ex-Grêmio) e Pará, 30 (ex-Cruzeiro); além dos meio-campistas Foguinho, 34 (ex-Caxias e Chapecoense) e Hyoran, 33 (ex-Inter), e do atacante Echaporã, 26 (ex-atleta do Ju).