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"É uma das equipes que tem jogado melhor na competição", diz lateral do Juventude sobre o São Bernardo

Verdão desafia o líder do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (21), fora de casa

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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