Esportes

Desencantou
Notícia

"É o início de muitos gols que virão pela frente", diz atacante do Juventude que não marcava há mais de um ano

Fábio Lima anotou seu primeiro gol com a camisa alviverde na goleada sobre a Ponte Preta pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS