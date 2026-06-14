"É o início de muitos gols que virão pela frente", diz atacante do Juventude que não marcava há mais de um ano

Fábio Lima comemora primeiro gol pelo Verdão. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

No dia 21 de fevereiro de 2025, o atacante Fábio Lima marcou um dos gols da vitória do Levski Sofia sobre o Spartak Varga pela Liga da Bulgária. Esta havia sido a última vez que o jogador balançava as redes até a manhã deste domingo (14). O atleta fechou o placar na goleada do Juventude por 3 a 0 sobre a Ponte Preta no segundo tempo.

Fábio Lima desencantou, marcou seu primeiro gol pelo Verdão e pode ter iniciado um novo momento no clube.

— Tiramos um peso das costas. É o início de muitos gols que virão pela frente — comemorou o atacante após o jogo à Rádio Caxias.

MP, que já estava há 50 dias sem marcar, fez os dois primeiro gols do Ju, que deixaram a equipe novamente colada no G-6 da tabela da Série B do Brasileiro.

— Acredito que tem muita coisa para evoluir, mas fizemos uma ótima partida. Tudo isso foi fruto do trabalho, porque a gente trabalha forte durante a semana — destacou Fábio Lima, que projetou ainda o próximo desafio, diante do São Bernardo, em São Paulo: