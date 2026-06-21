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"É o grupo que vai nos levar a disputar as primeiras posições", diz técnico do Juventude após vitória fora de casa

Time de Maurício Barbieri venceu o São Bernardo por 1 a 0, com gol de Alisson Safira no segundo tempo

Maurício Reolon

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