"É o grupo que vai nos levar a disputar as primeiras posições", diz técnico do Juventude após vitória fora de casa

O técnico Maurício Barbieri valorizou muito a segunda vitória conquistada fora de casa na Série B. Após o 1 a 0 sobre o São Bernardo e a volta ao G-4 da competição nacional, o treinador enalteceu a postura do time no Estádio 1º de Maio.
— Uma vitória muito importante, fundamental na nossa caminhada. Mas não só isso. Temos falado da importância de uma sequência de vitórias na competição, e agora teremos um jogo em casa com o Ceará — disse o treinador, que completou sobre a partida:
—Fizemos um primeiro tempo muito bom, de domínio, procurando encontrar espaços, diante de uma equipe difícil de enfrentar. No segundo tempo, eles voltaram com outra postura, mas neutralizamos a maior parte dos ataques dele e conseguimos ser efetivos nas oportunidades criadas.
Com o controle das ações em boa parte do jogo, o Juventude só conseguiu abrir o placar na segunda etapa, com o seu centroavante. Depois de desperdiçar um pênalti na vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, Alisson Safira foi protagonista ao aproveitar o cruzamento de Mandaca e aparar de cabeça, no canto da meta adversária.
– (O gol) Traz bastante confiança. Ao longo da temporada, estamos com diversos exemplos disso. O Fábio Lima fez uma grande partida de novo. O futebol é momento. Eu acho que para o Safira, e principalmente para toda a equipe, é muito importante. Todos que saíram do banco entraram bem. E é o grupo que vai nos levar a disputar as primeiras posições – analisou Maurício Barbieri.