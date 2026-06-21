"É o grupo que vai nos levar a disputar as primeiras posições", diz técnico do Juventude após vitória fora de casa

Time alviverde comemora o gol no Estádio 1º de Maio. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O técnico Maurício Barbieri valorizou muito a segunda vitória conquistada fora de casa na Série B. Após o 1 a 0 sobre o São Bernardo e a volta ao G-4 da competição nacional, o treinador enalteceu a postura do time no Estádio 1º de Maio.

— Uma vitória muito importante, fundamental na nossa caminhada. Mas não só isso. Temos falado da importância de uma sequência de vitórias na competição, e agora teremos um jogo em casa com o Ceará — disse o treinador, que completou sobre a partida:

—Fizemos um primeiro tempo muito bom, de domínio, procurando encontrar espaços, diante de uma equipe difícil de enfrentar. No segundo tempo, eles voltaram com outra postura, mas neutralizamos a maior parte dos ataques dele e conseguimos ser efetivos nas oportunidades criadas.

Com o controle das ações em boa parte do jogo, o Juventude só conseguiu abrir o placar na segunda etapa, com o seu centroavante. Depois de desperdiçar um pênalti na vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, Alisson Safira foi protagonista ao aproveitar o cruzamento de Mandaca e aparar de cabeça, no canto da meta adversária.