Dupla de Parabadminton do Recreio da Juventude alcança Top 2 no ranking mundial

Conquista veio durante o French Parabadminton International 2026. Recreio da Juventude / Divulgação

O Recreio da Juventude é Top 2 do mundo no Parabadminton. A dupla Rogério de Oliveira e Edwarda Oliveira alcançou a vice-liderança no ranking mundial na categoria SL3-SU5.

O marco foi atingido durante o French Parabadminton International 2026, que iniciou na última terça-feira (16), na França. O torneio, que termina no próximo sábado (21), integra o circuito internacional da modalidade e é uma das principais competições da temporada.

— Para nós, chegar nesta posição do ranking é gratificante. Agora, o desafio é se manter no topo e, quem sabe, chegarmos ao primeiro lugar — disse Rogério.

A categoria SL3-SU5 se refere a duplas mistas e combina atletas de duas classes funcionais distintas, com deficiências nos membros inferiores e superiores. Representantes do clube esmeraldino desde abril, o casal também faz parte da Seleção Brasileira e tem passagem pelas Paralimpíadas.