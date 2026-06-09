Duelo de opostos: com a defesa menos vazada, Caxias enfrenta o melhor ataque da Série C

Zagueiro Ianson é titular na defesa grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O confronto entre Caxias e Guarani, no sábado (13), às 11h, no estádio Brinco de Ouro, reúne dois destaques diferentes da Série C. O time grená chega com a defesa menos vazada da competição. Do outro lado, a equipe de Campinas ostenta o ataque mais eficiente do torneio. O duelo coloca frente a frente sistemas que se destacam em setores opostos.

— Estamos sendo muito firmes ali atrás e temos tomado poucos gols. Estamos muito felizes. A gente sabe que vai ser um desafio muito grande contra o Guarani, mas estamos bem cientes do que temos que fazer pra não tomarmos gol e também fazer. Vai ser muito importante esse resultado. É manter o que estamos fazendo e uma defesa sólida para, a partir disso, conquistar nossa vitória — comentou o zagueiro Ianson.

O Guarani lidera a Série C com 18 pontos, consolidando a melhor campanha até aqui. O Caxias aparece na quinta colocação, com 15 pontos, três a menos que o adversário paulista.

Não será a primeira vez na competição que o Caxias encara o líder. Já foi assim no empate com o Amazonas, 1 a 1, e a vitória diante do Paysandu 2 a 0.

— Vi ser um dos desafios que a gente tem. Temos tido jogos difíceis. Estamos pegando as equipes sempre ou em primeiro ou em segundo lugar, num momento bom. Estamos conseguindo fazer bons jogos contra essas equipes. Então, o nível de concentração tem que ser maior. A gente já sabe como que é disputar esses jogos. Vai ser um grande jogo. Eu tenho convicção que vamos chegar lá em Campinas conseguir um resultado positivo — avaliou Ianson.

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Dos nove jogos disputados na Série C, o Caxias saiu sem sofrer gols em quatro oportunidades. Além disso, o time tem feito boas atuações como visitante, mas o resultado positivo ainda não aconteceu. A primeira vitória fora está mais próxima.

— Está faltando o detalhe vir para o nosso lado. Estamos fazendo bons jogos. Estamos sendo muito competitivos, tanto é que a gente não perde há um bom tempo. Então, acredito que é um detalhe, buscar um pouco mais o gol e acho que isso vai acontecer no sábado — avaliou Ianson, que finalizou:

— Estamos treinando muito bem para conquistarmos essa primeira vitória fora que vai nos dar uma tranquilidade um pouco maior no campeonato. Não ficar sempre com a corda esticada para estar no G-8.