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Duelo de opostos: com a defesa menos vazada, Caxias enfrenta o melhor ataque da Série C

Equipe grená encara o Guarani no sábado (13), às 11h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Eduardo Costa

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