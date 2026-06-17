Duas dúvidas e disputa no meio-campo: como está a preparação do Juventude para a partida com o líder da Série B

Meia Mandaca já está recuperado e em melhores condições de jogo. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude segue se preparando para desafiar o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o São Bernardo, no domingo (21). A partida válida pela 14ª rodada ocorre às 17h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

O técnico Maurício Barbieri voltará a comandar a equipe, após cumprir suspensão na partida contra a Ponte Preta. Mas o treinador aguarda pela situação clínica de dois jogadores para encaminhar a equipe para o final de semana.

O zagueiro Marcos Paulo, com desconforto muscular, e o centroavante Alan Kardec, com desgaste físico, são as principais dúvidas do Alviverde. Se não puderem atuar, Gabriel Pinheiro, na zaga, e Alisson Safira, no ataque, são as principais alternativas pra domingo.

Outra mudança que pode acontecer é a saída de Fábio Lima para a entrada de um meio-campista. Luan e Mandaca, já em melhores condições depois de voltarem a atuar durante o segundo tempo do duelo com a Ponte, disputam uma vaga entre os 11.