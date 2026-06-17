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14ª rodada
Notícia

Duas dúvidas e disputa no meio-campo: como está a preparação do Juventude para a partida com o líder da Série B

Verdão volta a campo no domingo (21), diante do São Bernardo, e pode ter novidades entre os 11 que começarão o jogo, além da volta de Maurício Barbieri na casamata

Rafael Rinaldi

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