Do que o Juventude precisa para ingressar no G-6 na 12ª rodada da Série B

O Juventude está na 10ª colocação da Série B após 11 partidas e soma 16 pontos. O Verdão está a um ponto do G-6 e mantém a disputa aberta na classificação. A equipe volta a campo na sexta-feira (5) contra o Operário. O confronto será às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
O time do técnico Maurício Barbieri pode ingressar no G-6 na 12ª rodada da competição. O Juventude precisa vencer o Operário para chegar aos 19 pontos e pressionar os adversários diretos. A vitória coloca o Ju em condição direta de ultrapassar concorrentes que jogam depois.
Para entrar no G-6, o Juventude também depende de combinações de resultados na rodada. O Ju precisa que pelo menos dois times entre Goiás, Novorizontino, Criciúma e Athletic não vençam seus jogos. Esses resultados reduzem a pontuação dos adversários diretos. O cenário abre espaço para o avanço alviverde na tabela.
A 12ª rodada apresenta a oportunidade para o Juventude avançar na classificação. Portanto, além do próprio resultado, o time alviverde precisa de uma combinação de tropeços dos rivais a sua frente para chegar no G-6.
Situação atual (após 11 rodadas)
6º - Goiás - 17 pontos
7º - Novorizontino - 17 pontos
8º - Criciúma - 17 pontos
9º - Athletic - 17 pontos
10º Juventude: 16 pontos
Cenário ideal
Juventude vence o Operário: vai a 19 pontos
Times que o Juventude precisa ultrapassar:
Goiás (17)
Novorizontino (17)
Criciúma (17)
Athletic (17)
Combinação mínima:
- Juventude precisa vencer e que pelo menos dois de quatro concorrentes não vençam.
12ª rodada da Série B
5/6 (sexta-feira)
20h - Operário x Juventude
6/6 (sábado)
11h - Criciúma x Londrina (interessa ao Juventude)
7/6 (domingo)
16h - CRB x São Bernardo
8/6 (segunda-feira)
20h - América-MG x Atlético-GO
20h - Vila Nova x Botafogo-SP
9/6 (terça-feira)
19h - Ponte Preta x Cuiabá
19h - Náutico x Fortaleza
10/6 (quarta-feira)
20h - Ceará x Avaí
20h - Goiás x Novorizontino (interessa ao Juventude)
21h - Sport x Athletic (interessa ao Juventude)