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Do que o Juventude precisa para ingressar no G-6 na 12ª rodada da Série B

A equipe alviverde enfrenta o Operário-PR na próxima sexta-feira (5), às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Eduardo Costa

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