Do que o Juventude precisa para ingressar no G-6 na 12ª rodada da Série B

Juventude venceu o América-MG na rodada anterior. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está na 10ª colocação da Série B após 11 partidas e soma 16 pontos. O Verdão está a um ponto do G-6 e mantém a disputa aberta na classificação. A equipe volta a campo na sexta-feira (5) contra o Operário. O confronto será às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O time do técnico Maurício Barbieri pode ingressar no G-6 na 12ª rodada da competição. O Juventude precisa vencer o Operário para chegar aos 19 pontos e pressionar os adversários diretos. A vitória coloca o Ju em condição direta de ultrapassar concorrentes que jogam depois.

Para entrar no G-6, o Juventude também depende de combinações de resultados na rodada. O Ju precisa que pelo menos dois times entre Goiás, Novorizontino, Criciúma e Athletic não vençam seus jogos. Esses resultados reduzem a pontuação dos adversários diretos. O cenário abre espaço para o avanço alviverde na tabela.

A 12ª rodada apresenta a oportunidade para o Juventude avançar na classificação. Portanto, além do próprio resultado, o time alviverde precisa de uma combinação de tropeços dos rivais a sua frente para chegar no G-6.

Situação atual (após 11 rodadas)

6º - Goiás - 17 pontos

7º - Novorizontino - 17 pontos

8º - Criciúma - 17 pontos

9º - Athletic - 17 pontos

10º Juventude: 16 pontos

Cenário ideal

Juventude vence o Operário: vai a 19 pontos

Times que o Juventude precisa ultrapassar:

Goiás (17)

Novorizontino (17)

Criciúma (17)

Athletic (17)

Combinação mínima:

Juventude precisa vencer e que pelo menos dois de quatro concorrentes não vençam.

12ª rodada da Série B

5/6 (sexta-feira)

20h - Operário x Juventude

6/6 (sábado)

11h - Criciúma x Londrina (interessa ao Juventude)

7/6 (domingo)

16h - CRB x São Bernardo

8/6 (segunda-feira)

20h - América-MG x Atlético-GO

20h - Vila Nova x Botafogo-SP

9/6 (terça-feira)

19h - Ponte Preta x Cuiabá

19h - Náutico x Fortaleza