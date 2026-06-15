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Série C
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Do que o Caxias precisa para permanecer no G-8 ao fim da 10ª rodada nesta segunda-feira

Depois de perder para o Guarani, Grená caiu duas posições na tabela e fica de olho em dois confrontos para não deixar a zona de classificação

Rafael Rinaldi

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