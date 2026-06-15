Do que o Caxias precisa para permanecer no G-8 ao fim da 10ª rodada nesta segunda-feira

O Caxias iniciou a 10ª rodada da Série C do Brasileiro na 5ª colocação da tabela, com 15 pontos. Mas com a derrota por 2 a 1 diante do Guarani, em Campinas, o time de Marcelo Cabo caiu duas posições e está, momentaneamente, em 7º lugar.
Três jogos complementam a rodada da competição nacional nesta segunda-feira (15) e dois deles interessam ao Grená.
Às 19h30min, Maringá e Maranhão se enfrentam no Paraná. Os paranaenses estão em 12º lugar com 13, e ultrapassam o Caxias em caso de vitória. Já os maranhenses vêm na 14ª colocação com 12 pontos, três vitórias e saldo negativo de dois gols. O Maranhão só passa o Caxias na tabela se vencer por quatro gols de diferença, já que o saldo grená é de dois gols.
O outro jogo que interessa a equipe de Marcelo Cabo inicia às 20h30min: a Ferroviária recebe o Barra. Os paulistas estão em 13º, com 13, e uma vitória simples sobre os catarinenses colocam a equipe à frente do Caxias na tabela.
Para o Caxias permanecer no G-8:
Maringá e Ferroviária não podem vencer seus jogos;
Ou se a Ferroviária derrotar o Barra, o Maranhão não pode vencer o Maringá por quatro gols de diferença.
Os jogos:
Segunda-feira
19h30min
Maringá x Maranhão
20h30min
Ferroviária x Barra
Na classificação:
7º Caxias, 19, 4 vitórias, saldo 2
8º Santa Cruz, 15
12º Maringá, 13, 4 vitórias, saldo -2
13º Ferroviária, 13, 3 vitórias, saldo 0
14º Maranhão, 12, 3 vitórias, saldo -2