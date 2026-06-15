Do que o Caxias precisa para permanecer no G-8 ao fim da 10ª rodada nesta segunda-feira

Derrota para o Guarani faz time grená ter que secar dois rivais no complemento da 10ª rodada. Raphael Silvestre / Guarani F.C. / Divulgação

O Caxias iniciou a 10ª rodada da Série C do Brasileiro na 5ª colocação da tabela, com 15 pontos. Mas com a derrota por 2 a 1 diante do Guarani, em Campinas, o time de Marcelo Cabo caiu duas posições e está, momentaneamente, em 7º lugar.

Três jogos complementam a rodada da competição nacional nesta segunda-feira (15) e dois deles interessam ao Grená.

Às 19h30min, Maringá e Maranhão se enfrentam no Paraná. Os paranaenses estão em 12º lugar com 13, e ultrapassam o Caxias em caso de vitória. Já os maranhenses vêm na 14ª colocação com 12 pontos, três vitórias e saldo negativo de dois gols. O Maranhão só passa o Caxias na tabela se vencer por quatro gols de diferença, já que o saldo grená é de dois gols.

O outro jogo que interessa a equipe de Marcelo Cabo inicia às 20h30min: a Ferroviária recebe o Barra. Os paulistas estão em 13º, com 13, e uma vitória simples sobre os catarinenses colocam a equipe à frente do Caxias na tabela.

Para o Caxias permanecer no G-8:

Maringá e Ferroviária não podem vencer seus jogos;

Ou se a Ferroviária derrotar o Barra, o Maranhão não pode vencer o Maringá por quatro gols de diferença.

Os jogos:

Segunda-feira

19h30min

Maringá x Maranhão

20h30min

Ferroviária x Barra

Na classificação: