Diante do Bahia, Juventude vence primeira no Brasileirão Sub-17

O Juventude teve um início positivo no Brasileirão Sub-17 2026. Pela segunda rodada, o Papo venceu o Bahia por 1 a 0. A partida aconteceu nesta quarta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari.
No início da partida, o Verdão pressionava, mas o equilíbrio predominava e fez com que o primeiro tempo terminasse sem gols.
A etapa final permaneceu igual, até que aos 17 minutos, o gol veio. Em um contra-ataque, Yuri carregou a bola até a grande área e passou para Lisboa. O atacante chutou e a bola desviou no pé da zaga tricolor antes de entrar no gol.
Com o placar negativo, o Bahia se tornou mais ofensivo, mas o Ju conseguiu administrar o placar e garantir a primeira vitória no torneio.
Após duas rodadas, o Papo tem um início invicto no torneio, com um empate e uma vitória. A equipe de Euller Borges ocupa, momentaneamente, a sexta posição, com quatro pontos.
Na próxima rodada, o Ju recebe o Améria-MG. O Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, sedia a partida na terça-feira (9), a partir das 15h.
O Alviverde atuou com: Pedro Laurentino; Yuri, Vinícius Santana, Edson Caruaru (Bruno Schneider) e Matheus Rafael (Arthur Baptista); Murillo, Joca e Lorenzo Suzin (Léo Crisan); Fiuza (Matheus Rigotti), Lisboa (Bombarda) e Roberth (Messias).