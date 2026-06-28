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De virada, Juventude vence o São José e está na final do Gauchão Sub-20

No CT Alviverde, gurizada jaconera saiu atrás no placar, mas venceu por 2 a 1 e encara o Inter na busca pelo título

Camila Corso

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