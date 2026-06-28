De virada, Juventude vence o São José e está na final do Gauchão Sub-20

Kauã Costa é o artilheiro da competição. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A final do Gauchão Sub-20 está definida e o Juventude confirmou presença. No jogo de volta da semifinal, o Papo saiu perdendo, mas virou e venceu o São José por 2 a 1. Marco Anthonio e Kauã Costa marcaram para o Verdão. A partida aconteceu na tarde chuvosa deste domingo (28).

O último adversário entre o time de Filipe Dias e o título é o Inter. O time de Porto Alegre venceu o Grêmio por 5 a 2 no agregado e garantiu sua vaga no último sábado (27). Por ter a melhor campanha geral no torneio, o Colorado decide em casa, enquanto a ida tem mando do Alviverde.

Duelo de Titãs

O primeiro tempo começou equilibrado e com muita chuva, mas o São José passou a criar mais oportunidades contra a meta alviverde. Aos 11 minutos, Matheus Henrique tentou de longe e colocou a bola no travessão.

Aos 32, em cobrança de falta, Matheus Sinhorelli marcou um golaço para o Zeca.

Aos 42, Marco Anthonio cruzou e Nathan tentou de cabeça, mas o goleiro Guilherme defendeu. No escanteio, Marco não desperdiçou e empatou a partida.

Aos 10 da etapa final, Begliardi cobrou falta na área, a bola sobrou e Kauã Costa aproveitou para empurrar para as redes e virar a partida.

Aos 24, o volante e capitão jaconero Kaynan foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um a menos, o Papo passou a controlar os ataques do time da capital e